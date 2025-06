‚Být na pěti olympiádách se jen tak někomu nepodaří.‘ Krpálek neztrácí motivaci a vyhlíží Los Angeles

Krpálek chce startovat na olympijských hrách v Los Angeles. Pro českého judistu by to byly už páté hry v kariéře a právě to, ho motivuje do další dřiny, přesto, že je už teď mezi světovou elitou jeden z nejstarších.

„Pro spoustu lidí může být sedmé místo zklamání, ale já myslím, že i tak je to dobrý úspěch odvážet z mistrovství světa dvě sedmá místa. Jsem hrozně šťastný za Adama Kopeckého, co předvedl, protože se pral naprosto suverénně a krásně. Jsem hrozně rád, že tam roste někdo další, kdo bude sbírat medaile. Nechci to ale zakřiknout,“ chválí svého tréninkového kolegu Adama Kopeckého Lukáš Krpálek a v jeho slovech jakoby se dalo najít, že už chce pomalu s úspěšnou kariérou končit.

Jenže i ve 34 letech má stále Lukáš Krpálek dlouhodobější plány

„Příští rok začíná olympijská kvalifikace a chtěl bych do ní nastoupit. Být na pěti olympiádách, to se jen tak někomu nepovedlo a motivuje mě to v tom pokračovat. Je to ale těžší a těžší, protože ti mladí mě chtějí porazit,“ říká Krpálek.

Ano soupeři chtějí Lukáše Krpálka porazit, ale taky před ním mají velký respekt, který projevují nejen mimo tatami, ale i přímo v zápasech.

„Na Kimovi bylo vidět, že když něco udělal, tak se mi v zápase omlouval. Když mě strhl v zápase na zem, já si klekl, tak se mi omlouval a je vidět ten extrémní respekt. Je hezký, že ke mě každý chodí a říká, že jsem žijící legenda. To mě těší a motivuje v tom s nimi zápasit a ukazovat jim, že na to ještě mám,“ vysvětluje dvojnásobný olympijský vítěz.

A tak Lukáš Krpálek i přes to, že tentokrát na medaili na světovém šampionátu nezískal, bude dál podstupovat tréninkovou dřinu, jezdit po světě po turnajích a bojovat o další medaile.

„Člověk ten sport miluje, obětuje nějaké věci, ale musí ho to bavit. Jsou chvíle, kdy to tolik nebaví, ale pak když přijedete na turnaj, někoho tam zmydlíte, odvezete si medaili, tak to je to okamžik, který je nádherný a pro který to děláme,“ rozzáří se Lukáš Krpálek při pomyšlení, že by do své sbírky medailí ze světových akcí přidal další.