Je možné, že po novém roce budu mít 120 kilo, říká Krpálek. Olympijský vítěz zatím kategorii neřeší

Po zisku zlaté olympijské medaile v Tokiu uvažoval, že by se vrátil do nižší hmotnostní kategorie a dál se už nepral se sportovci, kteří mají nad sto kilogramů. Své rozhodnutí ale judista Lukáš Krpálek nechce uspěchat, a Radiožurnálu v úvodu reportáže přiznává, že si ještě vezme dost času na rozmyšlenou. Praha 12:10 15. srpna 2021

Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek zatím neví, v jaké hmotnostní kategorii bude dál pokračovat. Kdy se rozhodne a co by případný návrat k nižší váze obnášel, to prozradil v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Je to otevřené a budeme teprve přemýšlet. Myslím, že až po Novém roce se rozhodneme, kde budeme startovat, jestli půjdu zpátky do stovky, nebo zůstanu v těžké váze,“ říká Lukáš Krpálek.

Když vybojoval svůj první olympijský triumf, pral se v kategorii do 100 kilogramů, v Tokiu už získal zlato ve váze nad 100 kilogramů. Rozhodující pro případnou další změnu bude hlavně Krpálkův pocit.

„Je možné, že po Novém roce budu mít 120 kilo a bude blbost chodit do stovky. Nebo to budu cítit a budu tam chtít jít. Ale jak říkám, máme dostatek času to promyslet.“

Už teď ale musí o případné změně přemýšlet důležitý článek Krpálkova týmu, výživový a kondiční poradce Pavel Provázek, který Lukášovi plánuje jídelníček i tréninky mimo žíněnku.

„Ta pluska (kategorie nad 100 kg, pozn. red.) je taková volnější, co se týče stravování a stovka by přinesla víc přemýšlení o stravovacím režimu. Ale tréninky jsou naprosto stejný. Je to naprosto otevřené a jak říkal Lukáš, bude to na tom, jakou cestu vybere a tak to pak dokážeme udělat,“ je přesvědčen Pavel Provázek.

Jednoduché by to ale nebylo. Když se pral Lukáš Krpálek v nižší hmotnostní kategorii míval předzávodní váhu kolem 105 kilogramů, v takzvané plusce to bylo v průměru o 10 kilogramů víc. Těch by se musel při změně zbavit. Ale pozor nejde o tuk, ale jen o svaly.

„On si nedrží tak velké procento tuku, takže se bavíme převážně o svalech. Do Ria odjížděl se 104 kilogramy, takže to je optimální, aby byl nabitý silově. Do Tokia měl myslím 113 nebo 114,“ shodují se Provázek s Krpálkem.