Je to odměna za všechnu tu snahu, říká Krpálek k vyznamenání od prezidenta

Dvojnásobný olympijský vítěz Lukáš Krpálek je prvním českým judistou, který dostane státní vyznamenání. U příležitosti oslav vzniku republiky mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy v oblasti sportu. „Je to pro mě odměna za všechnu tu snahu něčeho dosáhnout," přiznal Krpálek v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Praha 10:01 29. října 2021

Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl, že vám chce prezident Miloš Zeman udělit státní vyznamenání?

Já už jsem se to dozvěděl trochu s předstihem a samozřejmě reakce byla pozitivní. Měl jsem obrovskou radost, je to něco nádherného a pro mě je to odměna za všechnu tu snahu něčeho dosáhnout. Rozhodně obrovská radost.

Udělení státního vyznamenání ale asi nebyla ta hlavní motivace, když jste se sportem začínal?

To rozhodně ne. Odmala jsem měl cíle postupné, nikdy ne tu nejvyšší metu, ale stát se třeba mistrem republiky, následně se dostat na mistrovství Evropy a uspět tam. Ty cíle jsem stupňoval, a když člověk dostane nějaké vyznamenání, tak to je pro něj obrovská odměna za tu snahu. Mám radost a je to zase něco jiného, než když člověk bojuje na žíněnce. Je to něco nádherného a jsem za to moc rád.

Když budu trochu přehánět, tak pro Japonce jste zástupcem Boha na zemi. Vyrovnává státní vyznamenání tu popularitu, jaké se těšíte v Japonsku, kde judu rozumí?

Rozhodně ano. Já byl vždy hrdý, že můžu reprezentovat svoji zemi, a když můžu převzít státní vyznamenání, tak je to pro mě něco cenného. Jsem rád, že jsem byl vůbec navržený na to, abych ho dostat. Rozhodně to vyrovnává všechny ty věci.

Co v současnosti děláte, jak trénujete?

Já měl po olympiádě trochu volno, abych se dal zdravotně do pořádku, protože ta příprava byla velmi dlouhá a náročná a tělo dostalo zabrat. Měl jsem trochu volno, když byla chuť, vzal jsem si kimono a šel se s klukama trochu potahat, jinak jsem si chtěl od juda trochu odpočinout. Snažil jsem se chodit do posilovny, tu jsem nevynechal a šel jsem tam už týden po olympiádě. Předevčírem jsem se vrátil z Mongolska, kde jsem byl navštívit několik judistických klubů a i tam už jsem si zatrénoval. Teď se budu pomalu vracet do přípravy, protože mě letos čekají ještě závody v Rakousku a na mistrovství Evropy klubů, kde budu startovat za srbský klub, takže se na ně musím stoprocentně připravit a zase vyhrát.

Slavnostní večer byl přesunut na 1. ledna. Budete na Silvestra opatrnější, abyste byl následující den fit?

U mě ty Silvestry nebyly úplně divoké, takže mně to nevadí. Důležité je, že to vůbec proběhne a že to bude.

Lukáš Krpálek při návštěvě v Mongolsku: