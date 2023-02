Nebyl dobrý nápad absolvovat dva turnaje v řadě, lituje Krpálek zranění. V přípravě chce pokračovat

Judista Lukáš Krpálek skončil na Grand Slamu v Paříži ve druhém kole. V souboji s Belgičanem Tomou Nikiforovem si poranil rameno a vzdal. Poté se nechal ošetřit a s rukou v závěsu poskytl Radiožurnál Sport rozhovor, ve kterém olympijský vítěz vysvětlil, co se mu přihodilo. Praha 11:05 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Krpálek | Zdroj: ČTK, AP/ČTK

Lukáši, co se vám s rukou přesně stalo?

Pravděpodobně mi tam vyjel klíček a co bude následovat, uvidíme až po vyšetření. Vracím se domů, kemp tady pro mě skončil, stejně jako závody a teď bude za úkol dát se zdravotně do kupy.

Jak se to přihodilo? Viděl jsem chvat, kdy Nikiforov padl na vás a vy na to rameno...

Začalo to tím, že jsem byl dost zpomalený a věděl jsem, že nesmí ten úchop, co chytil, a jakmile to udělal, vletěl do chvatu a já spadl přímo na rameno a vyhodil si ten klíček. To jsem prostě zachrápal, do toho jsem ho neměl vůbec pouštět. Celkově nebyl úplně dobrý nápad absolvovat dva turnaje v řadě, protože tenhle týden jsem byl fakt hodně unavený. To shazování pro mě bylo mnohem náročnější než to první a měl jsem asi dát tělu pohov a zvolit nějaký další turnaj. Chtěl jsem tady v Paříži startovat za každou cenu, chtěl jsem se zase vrátit po pěti letech na jeden z nejkrásnějších turnajů a bohužel to nebyl dobrý nápad.

Musíme to brát tak, jak to je, a dát hlavu vzhůru a dát se do kupy. Připravit se na další turnaje. Pravděpodobně bych měl startovat za dva měsíce na grand prix v Antályi a následně na mistrovství světa v Kataru, to pro mě bude priorita.

Teď budete mít hodně času na odpočinek, protože jestli se potvrdí diagnóza, tak to vypadá na čtyři až šest týdnů. Můžete alespoň nějak cvičit i s tímto zraněním?

Bude se dát něco cvičit, rozhodně to nebudou ruce, ale něco vymyslíme a budeme pokračovat v přípravě. Musím dát stoprocentně do kupy tohle a pak se budu moct vrátit do kimona. Je jasný, že mě to mrzí, protože člověk si vzal do hlavy, čeho chce dosáhnout a co chce dokázat. Tím, jak začal loňský rok, kdy jsem se zranil v Paříži na přípravném kempu s Rinerem, tak začal letošní rok stejně, když jsem se zranil při závodě. Samozřejmě mě to mrzí, ale člověk musí dát hlavu vzhůru a vzít to, tak jak to je, a udělat maximum pro to, aby zase povstal.

