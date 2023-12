Z mistrovství světa si moc nepamatuju. Finále jsem si šla užít, vzpomíná lukostřelkyně Horáčková

V létě, několik dní po zlatém závodě, se Marie Horáčková vrátila domů do Plzně, kde si na festivalu Sportmánie užila první okamžiky slávy.

Hostem Sportmánie jste jako už tradičně i letos. Tentokrát ale poprvé coby mistryně světa. Bylo více zájemců o váš podpis a fotografii, než obvykle?

To neumím říct. Myslím si, že je to podobné. Pro mě se nezměnilo nic, protože na tuhle akci chodím moc ráda. Plesá mi srdíčko z toho, když vidím, kolik mladých lidí si jde sem do centra Plzně zasportovat.

Přehráváte si v hlavě nejčastěji semifinále, které vás poslalo na olympijské hry v Paříži, nebo finále, které rozhodlo o zlaté medaili?

Moc si z toho nepamatuju. Člověk tam byl tak neuvěřitelně soustředěný, že si pamatuju až ten poslední moment, kdy člověk věděl, že vyhrál.

A vybavuju si spíš momenty před tím, než jsem šla na pódium. A když jsem se ještě ve stanu připravovala a ujišťovala, že o nic nejde a jdu si to užít, ale ve smyslu, že jdu pořád podat svůj nejlepší výkon. A ono to dopadlo.

Přivítání mistryně světa Marie Horáčkové v Plzni si nenechal ujít ani její otec Zdeněk Horáček. Jaké pocity jste měl, když vaše dcera triumfovala v Berlíně na mistrovství světa?

Stejné jako teď. Mám radost, jsem šťastný, že se to podařilo. Není to úspěch jen její, ale celé české lukostřelby.

Byl to i pro vás určitý pocit zadostiučinění za léta, která vaše celá rodina strávila lukostřelbou?

Určitě. Ta pouť trvala dvanáct let, dvanáct let od jejích čtrnácti. Teď zúročila to, co nadřela a namakala. Bylo to fajn.

Teď je prakticky jisté, že ji čekají olympijské hry v Paříži, kam už vzhledem k titulu mistryně světa nepojede jako úplný outsider. Bude to těžké zvládnout i po psychické stránce?

Linie mezi úspěchem a neúspěchem je v každém sportu strašně tenká. Musíme se psychicky i mentálně připravit. Ona umí posilovat, umí střílet, techniku ohlídáme. Budeme pracovat na té hlavě, aby to zvládla ustát jako v Berlíně.