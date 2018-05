Bude to na několik dní a měl by z toho být světový rekord. V sedle kola u toho můžete být i vy, pokud se přidáte do projektu Lví stopa. Ta bude tak velká, že zhruba mezí Ústím nad Labem a Českými Budějovicemi vykreslí znak české státnosti - lva. Praha 18:35 27. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Projekt Lví stopa chce nakreslit českého lva přes celou českou republiku. | Zdroj: Mapy.cz

„Tohle si nedovedu úplně představit. Byl bych rád, kdyby se ke mně přidali, ale nečekám, že se mnou pojede sto lidí najednou,“ říká Radiožurnálu Milan Silný, který má pro tuhle akci přezdívku Forrest.

Ano, jako Forrest Gump z onoho slavného filmu. Muž, který běhal a ke kterému se přidávali další běžci. Teď se k Forrestovi na kole můžete přidat vy, ale možná trochu volnějším tempem, protože stíhat panu Milanovi, to by byl asi těžký úkol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Projekt Lví stopa nezvykle oslaví výroční vzniku republiky, cyklisté nakreslí na mapě Čech lva

„Už jsem jel v kuse beze spánku 84 hodin, to je taková věc, které si cením. Pak jsem v kuse za 53 hodin ujel 1000 kilometrů,“ říká muž, který trasu se znakem českého lva pojede jako první.

Ale vy, cyklisti, nemusíte jet přímo za ním, lze si vybrat jakoukoli trasu a tu třeba jezdit stále dokola, i tak se můžete zapsat do Guinnesovy knihy rekordů. Byť je to od organizátorů poměrně jedna velká neznámá.

„My jsme to nezkoušeli a nejeté to není. Doufám, že to dopadne a že se lidi budou připojovat po cestě, ale hlavně že tím dokážeme, že to objet jde. A jestli někdo ujede 10 kilometrů a někdo 15, to už není tak podstatné. Podstatné je, že jsme vykreslili znak české státnosti na mapu České republiky. A je to největší na světě, tak si to pojďme užít,“ říká Petr Janeba za organizátorský tým.

V pelotonu bude minimálně jednou a prý minimálně na sto kilometrů i sportovec, kterého znáte spíš na lodi než na kole - Vavřinec Hradilek. A třeba i ve vás se také probudí myšlenky na dětství.

Chris Froome poprvé vyhraje Giro d'Italia. Jako třetí v historii zkompletuje triumfy na Grand Tours Číst článek

„Já si pamatuju z dětství, jak jsme s tátou jezdili na velké výlety. Jeli jsme třeba na kole z Prahy do Mariánských Lázní. To bylo hrozně fajn a v tomhle mi přijde, že má cyklistika smysl. Nemusí to být ta sportovní cyklistika v dresech, ale může to být pohodová výletový cyklistika, která podle mě stejně největší sportovně-společenský dopad,“ říká Vavřinec Hradilek, který přislíbil účast na svém kole.

A byť Hradilek jezdí se svojí lodí skoro po celém světě, ví, že Česko nabízí příjemná místa.

„Jakmile člověk vypadne z takových těch hlavních tahů, kde je zvyklý jezdit autem, a kamkoliv vyrazí na kole, tak si myslím, že lze najít fantastická místa. A myslím, že jsme unikátní v tom, že máme poměrně vymakanou síť cyklostezek i pěších tras. V tomhle jsme úžasná země,“ zve Vavřinec Hradilek a cyklistickou akci Lví stopa.

Velký znak Českého lva můžete vykreslit na kole i vy, bude to zhruba mezi Ústím nad Labem, Berounem, Českými Budějovicemi a Hradcem Králové. Detaily najdete na oficiálním webu akce.