O medaile se určitě bude bojovat, říká trenér českých plavců před mistrovstvím Evropy juniorů

Plavkyně Lýdie Štěpánková před týdnem splnila B limit na olympijské hry v Tokiu. A to přesně v den, kdy měla teprve své 16. narozeniny. Plavkyně pardubického klubu je jedním z důkazů, že čeští junioři by mohli příští týden na mistrovství Evropy vybojovat velmi dobré výsledky.

„Hrálo v tom hodně velkou roli to, že jsem byla hodně pozitivně naladěná i z toho, že mi tady pan moderátor udělal úžasnou atmosféru, popřáli mi k narozeninám… byla jsem fakt šťastná, všichni mi věřili,“ popisuje Radiožurnálu Lýdie Štěpánková čas kousek za českým rekordem na 100 metrů prsa – tedy disciplíně, kterou plave a zmíněný rekord drží někdejší mistryně Evropy Petra Chocová.

Čas je to velmi kvalitní. Velmi dobrým výsledkům se blíží také její pardubický kolega Jan Čejka.

„Budu tam plavat jenom znaky, soustředím se na 50, 100 a 200 metrů znak. Doufám, že zabojuju o nějaké umístění. Minulý rok jsem byl na mistrovství Evropy juniorů dvakrát ve finále, takže doufám, že teď budu mít lepší umístění,“ říká Čejka.

Konkrétní slova o medailích nečekejte, to většina plavců nemá moc ve zvyku. Ale o úrovni českých juniorů něco naznačují slova jejich reprezentačního trenéra Romana Havrlanta...

„Výkon Lýdie ukazuje, že se o medaile určitě bude bojovat. Dlouhodobé výkony juniorů, kteří splnili nelehké limity, naznačují, že by se téměř všichni z nich měli minimálně probojovat do finálových soubojů.“

'Stoupající úroveň'

Do ruské Kazaně jich odletělo celkem deset. Šance, že by napodobili kompletní medailovou sbírku Barbory Seemanové z předloňského roku, sice není velká, ale i tak mají reálně na výsledky, po kterých české plavání v posledních letech marně toužilo.

„Poslední roky pracujeme jako reprezentační realizační tým s osobními trenéry na tom, aby naši nejlepší reprezentanti měli co nejlepší podmínky na to, aby se mohli dlouhodobě připravovat tak, aby byli v Evropě konkurenceschopní. Z mého pohledu to má stoupající úroveň. Teď se navíc sešli i kvalitní ročníky plavců.“ vysvětluje Roman Havrlant.

Dokud chodí každý ve svém městě na střední školu, je práce s mladými plavci výrazně náročnější, než když se v pozdějším věku soustředí do Prahy, Plzně, Brna nebo Ostravy kvůli vysokým školám.