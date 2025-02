Ledeckou čeká úvod mistrovství světa. Na oblíbeném svahu bude startovat v superobřím slalomu

Lyžařku Ester Ledeckou čeká na mistrovství světa úvodní závod, superobří slalom. A to na místě, kde ho naposledy vyhrála – v březnu loňského roku dokázala ovládnout finále Světového poháru, nyní se na stejném svahu pokusí získat svou první medaili z mistrovství světa. Přímý přenos jízd Ester Ledecké a Barbory Novákové můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport od 11.30. Saalbach (Rakousko) 10:14 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Profimedia

Podle svých slov je Ledecká zdravá, i když moc přesvědčivě to neříkala. V obou trénincích sjezdu měla docela dost chyb, ale po svých jízdách působila, že je nadšená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu Sport o úvodním závodě Ester Ledecké na mistrovství světa v alpském lyžování

„Zatím je to zábava, sjezd mi sedí. Jsou tam dva velké skoky, kde máte pocit, že letíte. Když na ně najíždím, tak se těším, ale ještě musím několik věcí doladit,“ říkala po tréninku česká závodnice, která ale na trati nepůsobila tak uvolněně a jistě.

„Je to docela tvrdá trať a není úplně ledová. Je tam daleko víc nerovností, takových boulí, co na trati loni nebyly. Jezdíme na spodní pasáži, která je trochu prudší. Je to trošku jiné, ale je to hrozná zábava,“ vyprávěla Ledecká, která do čtvrtečního závodu půjde jako lyžařka, která poslední závod v rakouském středisku Saalbach Hinterglemm ovládla – trať ale minulý rok při finále Světového poháru vedla o několik desítek metrů jinde.

„Celou trať máme položenou níže. Vrchní část bude stejná, ale po prvním velkém skoku se odpojíme na jinou sjezdovku. Celkově je to tady moc hezké a myslím, že to bude dobrý závod,“ dodala trojnásobná olympijská vítězka.

Předloňský titul ze šampionátu ve francouzském Méribelu obhajuje Italka Marta Bassinová. Z českých závodnic je kromě Ledecké do super-G přihlášená ještě Barbora Nováková.

Jak se zadaří dnes Ester Ledecké při Super-G na světovém šampionátu v rakouském Saalbachu? Fanděte a poslouchejte při přímém přenosu na @RadiozurnalS s komentářem @matycharvat Závod začíná v 11.30 pic.twitter.com/2rshNsyYsE — Radiožurnál Sport (@RadiozurnalS) February 6, 2025