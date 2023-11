Kdybych to rozhodovala já, asi bych to pustila, říká Ledecká o druhém zrušeném sjezdu Světového poháru

Ani napodruhé to nevyšlo a lyžařkám byl znovu zrušen sjezd Světového poháru v okolí Matterhornu. Stejně jako v sobotu byl důvodem silný vítr. Návrat Ester Ledecké k lyžařským závodům se tak znovu odkládá. „Bylo by poměrně nebezpečné, kdyby to pustili,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Cervinia (Itálie) 17:18 19. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká během tréninku na Světový pohár | Foto: Angelika Warmuth | Zdroj: Reuters

Stále se odkládá váš návrat do Světového poháru. Proč to tentokrát z vašeho pohledu nešlo? Protože jste za sebou měla minimálně prohlídku trati, takže jste na ní byla a viděla jste, co se tam děje…

Dneska to vypadalo trošku líp, proto nás pustili nahoru. Ale bohužel v některých pasážích foukalo, bylo to například zrovna na tom největším skoku, který je do takové komprese. Tam bohužel foukalo proti, takže tam by bylo poměrně nebezpečné, kdyby to pustili. Nevím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co řekla Ester Ledecká Radiožurnálu Sport po druhém zrušeném sjezdu Světového poháru?

Upřímně, kdybych to rozhodovala já, tak bych to asi pustila, protože mi to dnes přišlo docela dobré, ale je fakt, že tam byly poryvy, které by mohly pro závodníka v letu být fatální.

Tím pádem start nebude. Nebyl včera, ani dnes. Váš plánovaný návrat tedy přijde ve Svatém Mořici?

Je to tak, můj oblíbený Svatý Mořic. Dělám si legraci, protože jsem tam zatím nikdy nezajela tak, jak bych chtěla. Myslím si, že právě teď je dobrá šance si tam reputaci konečně napravit.

Moc se tam těším, kopec se mi opravdu líbí a doufám, že se konečně skamarádíme. Teď máme ještě nějaký čas, takže jdu na prkno, ale pak už se budu zase soustředit na lyže.

Narážíte na to, že kopec ve Svatém Mořici je snad jediným, kde jste zatím nezajela nějaký super dobrý výsledek. Máte nějakou vlastní speciální metodu, jak se vyrovnávat s těmito místy, kde to zatím úplně nešlo?

Ani ne. Na druhou stranu jsem ráda, že to byl vůbec první kopec, na kterém jsem v životě jela sjezd na evropském poháru. Z něj tam mám hezké vzpomínky. Podařilo se mi tam tehdy zajet i dobré body.

Myslím si, že k tomu budu přistupovat stejně, jako ke každému jinému závodu. Připravíme se, podíváme se, jestli budeme schopní někde v Evropě najít podobné podmínky, protože tam je hodně horizontů. Takže se podíváme, na jakém kopci bychom mohli trénovat, abych si to co nejvíc vyzkoušela. A pak se z toho kopce zkrátka pustím dolů… Bude to dobré.