Hlavou si pořád připadám na osmnáct, říká 34letý Koudelka před startem skokanské sezony

Českou skokanskou jedničkou zůstává i pro letošní zimu Roman Koudelka. Rodák z Lomnice nad Popelkou sice vynechá první závody Světového poháru ve Finsku, o týden později by už ale v norském Lillehammeru neměl chybět. V loňské sezoně přitom laboroval se zraněním. Byl po operaci kolene, teď už je fit. Liberec 10:22 24. listopadu 2023

„Koleno super. Musím zaťukat, že teď jsem už nepotřeboval ani injekce nebo něco dalšího. Většinou jsem na ně chodil každé dva nebo tři měsíce a teď jsem nebyl přes půl roku. Takže v tomhle ohledu to hodnotím velice pozitivně. Hodně k tomu přispěla přítomnost Jureho Šinkovce, který si podobnými patáliemi taky prošel s oběma koleny a ví, co a jak. Tréninky byly hodně zaměřené na to, abych nohu mohl na sto procent používat, což se teď daří. A je to o tom, že do tréninku můžu jít naplno,“ říká Roman Koudelka.

Ani letošní rok se neobešel bez komplikací, ale dokázal se s nimi vypořádat. „Není to o léčbě, spíš o posilování a menší změně některých tréninků. Šlo o to, že jsem měl hodně oslabený hamstring, což jsme úplně nevěděli. Takže noha, i když chtěla, nemohla fungovat tak, jak by měla. V tom jsme se hodně zaměřili na různá cvičení, hlavně na tu pravou nohu, a teď už nemám problém ani na trénincích, kde mi nešla na suchu dopínat. V tom je určitě vidět velký pokrok a jsem rád za to, že můžu konečně skákat i trénovat bez bolesti,“ těší Koudelku.

Příchod nových slovinských trenérů mu přinesl novou motivaci a vlastně i výzvu. Přípravu absolvoval ve Slovinsku, Polsku, Rakousku a Německu. Hodně času trávil s reprezentačním týmem v Liberci.

Nová sezona začíná už o víkendu. To se ale nejlepšího českého skokana netýká. „Začíná se ve Finsku, kam nepojedu. Na tom jsme byli dohodnutí už dva tři měsíce zpátky z důvodu, že to tam bývá větrné a první závody bývají hektické. Takže jsme se rozhodli, že nastoupím až druhý závodní víkend v Lillehammeru, kde se začíná na malém můstku. Do turnaje by se měly jet klasicky všechny závody Světového poháru a pak se uvidí, co a jak. Jestli to půjde, nebo ne, jestli bude potřeba trénovat někde jinde… To až podle situace,“ vysvětluje Koudelka.

Ve 34 letech je nejzkušenějším a zároveň nejstarším reprezentantem. Mezi ním a dalšími skokany je rozdíl minimálně deseti let věku. „Vždycky vzpomínám na Jakuba Jandu, kterému jsem v jeho 29 letech říkal, že je starý. A on mi na to odpovídal ‚No počkej, jenom mrkneš a ono tě to za chvíli doběhne.‘ Na ta jeho slova vzpomínám opravdu hodně často. I když mi je 34, hlavou si připadám tak na osmnáct nebo dvacet. Zatím se mi hlavu daří oblbnout a tělo tomu naslouchá, takže je to dobré,“ směje se.

Na jednu věc ale nebyl zvyklý – na přípravu v rytmu hip hopu. Dokázal se přizpůsobit. „Bylo to zajímavé. Ze začátku jsem z toho byl takový nervózní, ale přijel kluk ze Slovinska, který také dřív skákal, s ním jsme si padli do noty. Ze začátku bylo vidět, že nám to vůbec nejde, pak už jsme se postupně zlepšovali a byla to spíš legrace,“ vypráví Koudelka.

„Šlo spíš o to trochu ošálit hlavu a snažit se nějak jinak dělat koordinační cviky. V tom to bylo super. Když jsme byli na soustředění v Planici, tak za námi jednou přijel před tréninkem a místo rozcvičky jsme měli hip hop tance. To bylo docela fajn, a člověk si hlavně odpočine od toho stereotypu a něco změní. Byl to klasický hip hop a do toho nějaké taneční kreace. Nic světoborného co se týče kvality nás skokanů, ale byla legrace a to bylo důležité.“

Možná to je zároveň recept na to, jak se bez stresu připravit i na závody. „Myslím si, že kdyby nastala nějaká velká nervozita, tak věřím tomu, že by tu muziku pustili a něco bychom si zopakovali,“ připustil Roman Koudelka před startem nové skokanské sezóny.