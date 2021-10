Slovenská lyžařka Vlhová se chce opět poprat o nejvyšší příčky. ‚Chybí mi olympijská medaile,‘ říká

Jako první Slovenka v historii vyhrála Petra Vlhová v březnu celkové hodnocení Světového poháru alpských lyžařek. Krátce poté překvapila tím, že propustila svého dosavadního kouče Livia Magoniho. To je největší změna, se kterou Vlhová vstupuje do nového ročníku – připravoval ji na něj Švýcar Mauro Pini. Cíl, který před něj nastavila Vlhová, je jasný. Sölden 14:31 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lyžařka Petra Vlhová | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

„Nebudu se tím tajit, každý ví, že mi chybí ještě olympijská medaile.“ Petra Vlhová se neschovává za žádné jiné okolnosti. Má všechny ostatní tituly a jen olympijský úspěch jí chybí.

„Poprvé v životě půjdu do prvních závodů jako vítězka Světového poháru, určitě to tedy bude jiné. Snažím se být v klidu a soustředit se sama na sebe a neřešit, že tam přijdu a bude na mě veškerá pozornost. Každý bude chtít vědět, jak jsem na tom a jestli mohu opět vyhrát,“ uvědomuje si Vlhová.

Slovenka jezdí posledních šest let mezi slalomářskou elitou, ale postupně začala k nejtočivější disciplíně přidávat i ty další, a minulou sezonu byla dokonce na stupních vítězů i v těch rychlostních. Stala se všestrannou lyžařkou, která teď má problém, jak poskládat kalendář, aby nechytala moc zajíců najednou.

„Teď přesně nemohu říct, co pojedu a co nepojedu. Určitě ale nepojedu všechny závody jako minulý rok. Nechci tím říct, že nepojedu rychlostní disciplíny, upřímně ještě nevím, co vynechám,“ říká Vlhová.

Dá se očekávat, že Slovenka si vybere ty elitní závody, možná i na olympijských hrách nepojede všechny disciplíny, i když by ve všech měla naději na úspěch. Ostatně na posledním mistrovství světa v Itálii, kde chtěla zlato a jela proto skoro všechny disciplíny, skončila v uvozovkách pouze na dvou stříbrech.

Teď si na začátku sezony zase věří, že bude úspěšná. „Cítím se dobře, cítím se silná. Je to i tím, že jsme šli méně na kvantitu a více na kvalitu. Navíc mám novou terapeutku, se kterou hodně cvičím. Moje tělo se možná trošku změnilo a využívám teď i jiné svaly. Není tu stoprocentní jistota, že budu vyhrávat, ale budu se o to snažit,“ říká přímo Vlhová, která může být v únoru první slovenskou lyžařkou s olympijskou medailí.