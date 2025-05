Macík: Závody na okruhu pro mě budou velkou výzvou. Jsou kontaktní a to z Dakaru neznám

Že by dvojnásobný vítěz slavného Rallye Dakar v kategorii kamionů Martin Macík už před sebou neměl žádné další výzvy? Nikoliv. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že má skvělý vztah k rodnému městu Sedlčany a že je pro něj novým motorem závodění na okruhu. Český pilot se totiž koncem srpna vydá na závody tahačů v Mostě. V rozhovoru prozradil také motivaci do nové výzvy nebo plány na další sezonu. Rozhovor Sedlčany 14:25 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík | Zdroj: Profimedia

Co se vám jako první vybaví, když se řekne město Sedlčany?

Je to moje rodné město a pamatuji si přesně sídliště, kam jsme se tehdy přistěhovali. Táta postavil barák, tak jsme bydleli u starého hřiště. Strávil jsem tam studentská léta od školky, školy až po osmiletý gympl. Až potom jsem odjel na rok do Austrálie a po návratu jsem žil vysokoškolský život v Praze. Teď už zase funguji se svojí rodinou v Sedlčanech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Martinem Macíkem

Se Sedlčany máte spojenou i vaši práci, protože zde sídlí i váš klub, že?

Je to tak. Naše firmy mají sídlo jak v Praze, tak v Sedlčanech. Je to kvůli kancelářím a spolupracím. To hlavní je ale v Sedlčanech, protože zde vyrábíme kamiony. Je to unikát, protože do světa jdou závodní kamiony, které nemají konkurenci. Stavíme to v maloměstě, na což jsem hrdý. Musím uznat, že je to vnímané hodně pozitivně, z čehož mám radost.

Jak vnímáte, že se v rodném městě dělají před a po Dakaru velké akce, které přilákají vždy plno fanoušků?

Vždy jsme se snažili pro místní něco dělat. Ať už je to naše talkshow nebo loučící se akce. Paradoxní je, že všichni, kteří přijeli na talkshow do Sedlčan, tak nebyli ze Sedlčan. Museli jsme zavést nějaké provizorní opatření, aby tomu tak nebylo. Sedlčany ukazujeme celému světu, což dává smysl. Máme tu Sedlčanskou kotlinu, kde se dá trénovat. Trénuji tam a věřím, že ta kotlina tam bude ještě dlouho.

Jak se zrodila myšlenka, že Martin Macík bude závodit i na asfaltu?

Je to novinka i pro pana Macíka. (smích) Zrodilo se to v roce 2024, kdy jsem byl ambasadorem Czech Truck Prix na Autodromu Most. Oslovili mě ze začátku spíš tak jako s vtipem. Nakonec po dlouhých debatách s vedením Autodromu jsme přišli na to, že do toho můžeme jít

Pronajmeme si auto, musím něco natestovat, natrénovat a také si udělat licenci. Jedu v úplně jiném autě, i když je to pořád kamion. Vše bylo součástí plánování a až letos jsme mohli oznámit, že do toho vlétneme. Představíme se na Czech Truck Prix jako na jediném závodě v kalendáři a budu dělat všechno pro to, abych nebyl poslední.

Rozdíl mezi závody

Jak se dá kamion na tento specifický závod srovnat s tím, s kterým jezdíte Dakar?

Kamion je mnohem lehčí, má náhon jen na zadní pneumatiky. Musíme počítat s tím, že potřebujeme přítlak na předek a musíme jinak pracovat s brzdou. Jedná se o kontaktní závod s lidmi na okruhu, což také neznám. Potřebuji zajet ideální kolo a kvalifikaci.

Dakar člověka rozbije. Klíčová byla pohoda v týmu a bezchybná navigace, říká vítěz Dakaru Macík Číst článek

Dakarský závod je maraton, ale zde potřebujete vyvinout maximální rychlost na jedno kolo. Jak se na to dá připravit?

Mám před sebou bohužel jen dva tréninky. Pokusím se ještě něco málo natrénovat, ale reálně mám dost málo příležitostí. Reálně budu závodit proti zkušeným týpkům, kteří vědí, jak to funguje. Když jsem viděl časy, tak se pohybuji někde o tři vteřiny než ostatní. Musím tři vteřiny stáhnout a já vím kde. Prakticky to provést je úplně jiný vesmír, ale ohromně mě to baví. To je důvod, proč to dělám. Pořád se snažím něco přiučit.

Těšíte se na situaci, že budete oproti závodům na Dakaru tentokrát v kabině kamionu sám?

Konečně mi do toho nikdo nebude kecat. (smích) Je to pro mě divné, protože mám návyk, že kluci jsou vedle mě. Jsem ukecaný a pořád si chci povídat a to teď najednou nebude. Můžu se soustředit na výkon, ale stejně toho bude plno nového.

Jaké ambice v závodech na okruhu budete mít?

Budu bojovat sám se sebou, abych nedojel poslední. Ve výsledcích budu směřovat do středu, protože před sebou máme čtyři závody. Jsou tam kvalifikační jízdy a vzhledem k tomu systému se dá docela využít možností. Při prvním závodu se budu asi hodně učit a budu na chvostu. Určitě nejsem ve stavu, že zajedu kvalifikaci dobře. Paradoxně budu muset dobře zajet závody. Doufám, že nebude pršet, protože máme jediné pneumatiky.