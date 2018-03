Macík dojel na letošním Dakaru pátý, v budoucnu však chce překonat otce, který byl čtvrtý

Závodník sedlčanského Big Shock Racing teamu se v roce 2015 stal historicky nejmladším pilotem kamionu na Rallye Dakar. To mu bylo 24 let. Velký vzor měl v tatínkovi. Letos Martin Macík dokončil Dakar jako pátý. K tomu, aby byl nejrychlejší v cíli, mu ještě něco chybí. Vnímá to jako výzvu.

„Byl jsem pátý, teď potřebuju ještě o čtyři místa dopředu. Budu se snažit zlepšit. Minimálně tak, abych byl lepší než otec, ten byl čtvrtý, takže já musím být v top trojce,“ usmívá se Macík.

Prosadit se na dakarské soutěži mezi absolutní špičku není jen o jezdeckém umu a fungující technice. Jezdec musí být po všech stránkách stoprocentně připravený. A potřebuje i pověstné štěstí.

„Štěstí přeje připraveným. Snažím se zlepšit fyzicky, každým rokem mám víc zkušeností. Já mám šest let zkušeností, všichni kolegové v top deset mají minimálně deset let zkušeností,“ vyjmenovává Macík.

Samotná příprava nezačíná a nekončí v kokpitu kamionu.

„Teď jsem začal s fyzioterapeutem cvičit balanční cvičení, posiluju svaly, o kterých jsem nevěděl, že je vůbec mám. Doufám, že tyhle nuance mě posunou dál,“ věří Macík.

Třeba už na Dakaru v roce 2019. Možná už v letadle při zpáteční cestě z letošního ročníku o něm začal přemýšlet.

„Tam jsem přemýšlel o svíčkové a o tom, co mě všechno čeká, protože od té doby jsem se nezastavil. Ani jsem to nezapil, nedostal se do fitka, nic,“ říká Martin Macík.