Jedenáct partií bez vítěze, rozhodne dvanáctá? Carlsen obhajuje proti Caruanovi titul šachového mistra světa

Tou zatím poslední byla sobotní v pořadí už jedenáctá, takže skóre v boji o titul mistra světa je nyní na stavu 5,5:5,5. V pondělí čeká šachisty závěrečná dvanáctá partie, kde bude mít výhodu bílých kamenů americký šachista.

„Bude to pro nás oba velmi napínavé. Nezačnu bláznit nebo něco podobného, ale pokusím se ho dostat pod tlak,“ popsal pro deník Guardian svou taktiku Caruana.

„Uvidíme, co se stane. Hodně to závisí na tom, co chce hrát. Pokud to bude chtít ukončit, dobře pro mě. Budeme hrát rychle,“ vysvětluje anglickému listu Carlsen.

Pokud se nerozhodne ani na začátku týdne, určí vítěze středeční tie-break v podobě zrychlených partií. V Londýně se hraje o milion eur, z nich vítěz dostane 60 procent, v případě výhry v tie-breaku o pět méně.

Magnus Carlsen se stal mistrem světa v roce 2013, kdy porazil v souboji Višvanáthanu Ánanduho již dvě kola před koncem. Svůj titul pak obhájil o tři roky později v New Yorku proti ruskému velmistrovi Sergeji Karjakinovi.

Fabiano Caruana je americkým šachistou, který má i italské občanství. V březnu se stal vítězem Turnaje kandidátů v Berlíně, čímž získal možnost vyzvat Carlsena v boji o mistra světa.

1. 12. 2016 | ČTK |Ostatní sporty Nor Carlsen je potřetí mistrem světa v šachu. Zvítězil v tie-breaku Magnus Carlsen z Norska zůstává mistrem světa v šachu. V středečním tie-breaku zápasu s ruským vyzývatelem Sergejem Karjakinem v New Yorku vyhrál dvě ze čtyř partií v rapid šachu. V den svých 26. narozenin tak podruhé obhájil titul, který získal v roce 2013 výhrou nad Indem Višvánáthánem Ánandem.