Lyže nemá, přesto ho Norové milují. Carlsen posouvá královskou hru daleko za hranice šachovnice

„Vstávej, to nejsou šachy!" Tato celkem běžná hláška z fotbalových hřišť nebo hokejových kluzišť poměrně dobře vystihuje, jakou pozici mají šachy v konkurenci nejpopulárnějších sportů starého kontinentu. Jedna výjimka se ale najde. Mistr světa Magnus Carlsen povýšil v Norsku prastarou hru v konkurenci lyžování nebo fotbalu do popředí zájmu. A co víc, stojí v čele revoluce, která možná od základu změní dosavadní podobu profesionálního šachu. Oslo 9:20 3. července 2020

Při ranní cestě do práce shlíží na obyvatele Osla z billboardu šachista propagující kolekci módní značky G-Star Raw. Během vyřizování prvních mailů je stejná tvář ponouká z obrazovky k zaregistrování na sázkařském webu Unibet. A u oběda teče proudem pramenitá voda Isklar: doporučuje Magnus Carlsen.

Magnus Carlsen Narodil se 30. listopadu 1990 v norském Tønsbergu.

Nejvyšší šachový titul velmistra získal v necelých 13 letech, tehdy jako druhý nejmladší v historii.

Jedničkou světového žebříčku se stal poprvé v lednu 2010, od července 2011 je nepřetržitě v čele.

V roce 2013 se stal mistrem světa v klasickém šachu, titul obhájil i v dalších třech zápasech.

Drží aktivní rekordní sérii neporazitelnosti v klasickém šachu (121 partií).

Sedminásobný mistr světa v bleskovém a rapid šachu.

V roce 2013 byl zvolen nejlepším sportovcem Norska a časopis Time ho zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.

Časopis Forbes ho letos zařadil do prestižního žebříčku 30 pod 30.

Ještě na přelomu tisíciletí naprosté sci-fi. Dnes možná lehká nadsázka, ale vlastně docela blízká norské realitě. Carlsen udělal během necelých dvou dekád ze šachu přitažlivou zábavu, o kterou najednou stojí mainstreamová média a zástupy nových fanoušků. A také sponzoři.

„Carlsen je u nás ‚áčkovou‘ celebritou. V průběhu jeho turnajů jsou šachy denně v médiích, jeho partie přenáší živě i norská televize. Kromě toho je pravidelným hostem nejsledovanějších televizních talk show,“ popsal pro server iROZHLAS.cz šachový novinář Tarjei Svensen, který mapuje Carlsenovu kariéru od jejího počátku a byl i u toho, když norský fenomén porazil v roce 2013 v indickém Čennaí domácího miláčka Višvánáthána Ánanda a stal se mistrem světa.

Od té doby je rodák z Tønsbergu na trůnu. Jedničkou světového žebříčku je nepřetržitě dokonce devět let, během nichž vyhrál všechno, co se vyhrát dá. „Má velký talent i výborné podmínky pro jeho uplatnění. Je to univerzální šachista, který dovede hrát nejrozmanitější typy pozic. Má široké znalosti zahájení a vyniká v koncovkách,“ vysvětlil pro server iROZHLAS.cz nejlepší český šachista a 27. hráč světa David Navara.

Svým talentem poutal Carlsen pozornost veřejnosti ještě coby žáček na základní škole a ačkoliv rozhodně nebyl jediným podobně „zázračným dítětem“ v šachovém kolotoči, dotáhl to ze všech nejdál. A to se odráží i na jeho popularitě.

„Největší tuzemské noviny VG každoročně sestavují žebříček nejpopulárnějších norských sportovců a Carlsen je pravidelně v první pětici. V roce 2018 anketu i díky obhajobě titulu mistra světa vyhrál, za loňský rok se umístil na pátém místě,“ podotýká Svensen.

Norsko má sice oproti České republice poloviční počet obyvatel, prosadit se ve sportovní anketě ale už něco znamená. Pro představu, Carlsen se ve zmiňovaném žebříčku ocitl ve společnosti hvězd běžeckého lyžování Theresy Johaugové a Johannese Klaeba, překážkářského šampiona Karstena Warholma nebo jedné z nejlepších fotbalistek světa Ady Hegerbergové.

ROBERTO LUNA

@Roberto_Luna9 Magnus Carlsen, campeón de ajedrez sera imagen de la campaña de la marca de denim @G-star http://t.co/rIFOM9s00g

Šachový rozkvět

Počin devětadvacetiletého génia je o to působivější, že ve své zemi buduje novou šachovou tradici víceméně z ničeho. Norsko zkrátka nemá takřka žádnou „černobílou“ historii.

Jediným trochu známějším hráčem je bývalý Carlsenův trenér Simen Agdestein, který se na přelomu 80. a 90. let pohyboval krátce v první padesátce světového žebříčku. Mimochodem, k tomu stíhal hrát i profesionálně fotbal a v roce 1988 dokonce vstřelil gól tehdejší československé reprezentaci při porážce Norska 2:3 na bratislavském Tehelném poli.

Carlsen se svým týmem si ale zdaleka jen nehrají stranou na norském písečku, ale cílí na celosvětové publikum. A v posledních měsících jim v tom paradoxně pomáhá i koronavirová krize.

Během karantény totiž extrémně vzrostl zájem o online šachové herny typu Chess24.com, Chess.com nebo Lichess.org, které se zpočátku pod nenadálým náporem uživatelů hroutily. Světová jednička zareagovala bleskurychle.

Ve spolupráci se serverem Chess24.com, ve kterém je zainteresovaný i vlastnicky, spustil mistr světa sérii turnajů se všeříkajícím názvem Magnus Carlsen Tour. Odměna? Pro jakékoliv online šachové turnaje naprosto nevídaný jeden milion eur.

Norova snaha na poli online šachu ale nepřišla zčistajasna. Jeho společnost Magnuschess vlastní třeba populární mobilní aplikace Play Magnus nebo Magnus Trainer. A celá značka roste. Stejně tak i komentované přenosy z probíhajících turnajů nebo streamy nejsilnějších hráčů. V tomto směru je nejúspěšnější další člen užší světové špičky Američan Hikaru Nakamura, který působí především na platformě Twitch.

„Carlsen jako mistr světa cítí přímo povinnost popularizovat šachy po celém světě, je mu to velmi blízké. Navíc věří, že je to hra, která velice prospívá dětem. Samozřejmě je to pro něj i byznys, na konci roku 2018 měl Magnuschess celkové zisky kolem odhadovaných deseti milionů eur,“ říká Svensen.

Norský fenomén směřuje do své společnosti například zisky z turnajových prize money, výdělky ale mohou být i vzhledem k rozličným sponzorským smlouvám a dalším aktivitám reálně ještě vyšší.

David Navara o online šachu „Internetové soutěže se od těch tradičních pochopitelně liší. Na jedné straně hráči nemusí nikam cestovat a mohou hrát z pohodlí domova, na druhé straně roste riziko podvodu. V internetovém šachu téměř schází mezilidský kontakt, což vnímám jako nevýhodu. V online šachu si hráč může dopředu zvolit příští tah, zatímco protivník ještě přemýšlí nad svým. To může ušetřit cenné sekundy, ale může se to i vymstít. Samotná hra je jinak v podstatě stejná, kůň i na počítači chodí do ‚L‘. Ale prostředí je odlišné, což hraje určitou roli. Doufám, že klasický šach nebude nahrazen internetovými soutěžemi. Spíš předpokládám, že i po potlačení pandemie obě formy budou existovat vedle sebe.“

Mistr světa do každého obýváku

Někteří Carlsenovi vyčítají občasné podrážděné chování zejména po nepovedené partii, jiní naopak oceňují jeho typicky suchý humor. Buď jak buď, norský šachista si umí fanoušky získat na svou stranu. Třeba tím, že příležitostně přijímá výzvy k online partiím i od amatérských hráčů. Asi jako kdyby si Roger Federer jednou za dva měsíce šel zapinkat na zeď do tenisového klubu na předměstí Basileje a následně si zahrál set s náhodným kolemjdoucím.

„Je populární z mnoha důvodů. Především je to génius, který je extrémně dobrý v tom, co dělá. Ale také jeho povaha – říká věci na rovinu a za svými názory si stojí, což oceňuje i nešachová veřejnost v Norsku,“ podotýká novinář Svensen.

Carlsenova rozcuchaná kštice a zarostlý obličej se staly symbolem „karanténového“ online šachu i jeho image obyčejného chlapíka. Norovi nedělá problém odehrát proti světové dvojce Fabianu Caruanovi online zápas třeba jen v košili a trenkách nebo si zanadávat po nepovedeném tahu přímo do kamery. Troufalé, možná trochu neslušné, ale rozhodně zábavné.

„Může se vám to líbit, nebo ne, ale je to opravdové, autentické. A to je nejdůležitější. Své emoce dávám vždycky najevo, možná to není u šachisty úplně běžné, ale to jsem prostě já,“ řekl pro server CNN Carlsen, mimochodem i velký sportovní fanoušek. Dostalo se mu i cti provést slavnostní výkop na slavném San Bernabéu před utkáním milovaného Realu Madrid, v NBA zase drží palce Bostonu Celtics.

A že sportu rozumí, potvrzuje šachový velmistr v aktuální sezoně fotbalové Premier League. Ve virtuální fantasy lize, ve které uživatelé volí před každým kolem z reálných hráčů tým ve snaze získat na základě jejich výkonů body, se už dvakrát ocitl na první příčce. A stále bojuje mezi sedmi miliony hráčů o celkové vítězství.

Nejvíc jdou ale Carlsenovi pořád šachy a vypadá to, že na své dominanci nehodlá v nejbližších letech nic měnit. A to jak na šachovnici, tak mimo ni.