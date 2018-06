Kytarista Tří sester ‚Magor‘ Doležal už léta mění koncerty za šumění moře. K jachtingu ho přivedl alkohol

Tu přezdívku proslavil velký muž českého undergroundu. My teď stejnou přezdívku spojíme se sportem, i když to bude také přes hudbu. Když nestojí na pódiu s kytarou a má za sebe náhradu, jezdí na lodi. Pádlo ale nemá, je totiž součástí posádky jedné české námořní jachty, která má stejný název jako jeho kapela - Tři sestry Sailing Team. Součástí je i Tomáš Doležal. Známější pod jiným často skloňovaným jménem. Audio Praha 14:55 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš "Magor" Doležal | Zdroj: Tři sestry Sailing Team

Ano, Magor, někdy i s titulem Inženýr. Tomáš Doležal už leta kloubí dvě rozdílné disciplíny - koncertní turné a k tomu regaty. Jenomže jak to časově jde?

„Špatně. Ale naštěstí máme alkohol a ten všechno spojuje,“ nezapře baskytarista svůj hudební původ.

O kapele Tři sestry je známé, že se proslavila hospodskými texty. Jenže jak se ale od kytary a piva dostat k moři a závodnímu jachtingu?

„Viz první odpověď.“

Když zvážní, je jasné, že k vodě ho to odtáhlo právě přímo od hudby.

„Viz první a druhá odpověď. K jachtingu jsem se dostal tak, že František Sahula v roce 2004 říkal: ‚Podívejte, dělám webové stránky nejmenované regaty.‘ A já říkal: ‚Ale to je bezvadný Franto, já jsem seděl dvakrát na lodi, tak pojedeme.‘ Tak jsme jeli a prostě se nám to zalíbilo,“ vypráví „Magor“.

Ne že by si snad Doležal alias Magor neužil během koncertního turné adrenalinu dost, ale na lodi na moři je to přeci jen trochu jiné.

„Na té regatě jsme se úplně otočili na bok. Pak jsem tam potkal nejmenovaného Kubu Havelku, který mi říkal, že to je dobré, že se dá skákat také po hlavě. Loď se překlopí dopředu a úplně na bok, stěžeň je úplně v moři a mně se to zalíbilo, protože je to strašně dobrodružné. Nám se to tedy nikdy nepodařilo a doufám, že už nikdy nepodaří. V roce 2004 S. Pellegrino Cup,“

vzpomíná Doležal, alias Inženýr Magor, který byl naposledy součástí posádky Tři sestry Sailing team na regatě Rolex Giraglia Cup ve středozemním moři s cílem ve francouzském St. Tropez.

„Já jsem strašnej sportovec, ale zjistil jsem, že některé sporty dělat nemůžu, protože jsem na ně buď stár, anebo moc nervózní, jako třeba na tenis. V jachtingu spočívá ta odpovědnost na bedrech jiných lidí, dá se to dělat až třeba do 80 let, což je velmi důležité.“

Podobně jako je pro hudebníka důležitá kvalitivní a spolehlivá kytara, má Doležal se svojí partou novou loď.

„Na Mallorce jsme na regatě v poměrně nabušené konkurenci naprosto nečekaně skončili druzí. To určitě splňuje to, že jsme chtěli loď, která je rychlá, abychom byli brzy v cíl, první v maríně a první v hospodě,“ vysvětluje zase s trochou řekněme vážně ironie Doležal.

Kormidelník Milan Hájek v jeho hudebním vytížení nevidí problém.

„Když už je tady na té lodi, tak tady musí být a za kapelou se už víceméně nepodívá. Jeho zaměstnání mě tak defakto nějak nezajímá,“ říká kormidelník.

Z lodi už Doležal z moře neuteče, zato někdy mizí z koncertů a Tři sestry s ním nemohou vždy počítat, když zrovna někde plachtí ve slané vodě.

„Nejsou úplně rádi, ale naštěstí mám záskok, ale ten záskok nehraje tak dobře jako já, není tak vtipný a krásný. Takže je s tím občas trochu problém,“ dodává Doležal.

A když zrovna Tomáš Doležal nestaví na scéně aparát, míří za závodním jachtingem.