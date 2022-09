‚Mám na tuhle trať krásné vzpomínky.‘ Prskavec na své oblíbené trati znovu ovládl Světový pohár

Dlouho se Jiří Prskavec přetahoval o první místo v celkovém hodnocení s Vítem Přindišem a nakonec rozhodl poslední závod ve španělském Seu. Tedy na místě, kde Jiří Prskavec zaznamenal spoustu úspěchů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mám na tuhle trať krásné vzpomínky, raduje se Prskavec po třetím celkovém triumfu ve Světovém poháru

„Je to trať, na kterou mám nádherné vzpomínky už od osmnácti let, kdy jsem tu získal první seniorskou medaili. Pak mistrovství světa, které jsem tu v roce 2019 vyhrál, až po dnešní závod. Opravdu mám na tuhle trať tak krásné vzpomínky, že se vždycky modlím, aby to drželo dál a abych si to nezkazil,“ radoval se Prskavec.

V rozmezí jednoho roku dokázal Jiří Prskavec vyhrát kromě mistrovství Evropy také na olympijských hrách v Tokiu a v celkovém hodnocení Světového poháru. A tak se nabízí otázka, který z těchto úspěchů znamená pro Prskavce víc.

„Z pohledu psychiky a toho, co je nejtěžší pro sportovce, je to určitě olympijské zlato. Z pohledu konkurence a toho, že musí člověk podávat dobré výkony stabilně, tam ale Světový pohár patří. Je to jeden z titulů, kterých si člověk musí hrozně vážit,“ říkal český kajakář.

Prskavec si pojistil celkový triumf ve Světovém poháru, Fišerová je ve finálovém pořadí třetí Číst článek

Letošní sezoně kajakářů Češi opravdu dominovali. Jiří Prskavec nedosáhl jen na titul mistra světa, ale to proto, že ho ovládl jeho krajan Vít Přindiš.

„Už jsme od zahraničních kajakářů slyšeli pár hlášek. Říkali, že příští rok budou dělat všechno pro to, aby žádný Čech neovládl všechno,“ smál se Prskavec.

A to bude pro zahraniční kajakáře těžké. Jiří Prskavec s Vítem Přindišem totiž už letos spojili síly, trénují dohromady a zatím jim to přináší výsledky.