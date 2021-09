Filipínská boxerská hvězda Pacquiao bude kandidovat na prezidenta. Větší šance má Duterteho dcera

Hvězda filipínského boxu Manny Pacquiao oznámil, že bude příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Jak napsala agentura AFP, Pacquiao se rozhodl pro kandidaturu několik týdnů po svém posledním profesionálním zápase. V srpnu v Las Vegas prohrál s Kubáncem Yordenisem Ugásem. Kandidovat boxer hodlá za centristické uskupení PDP-Laban. Manila 9:58 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hvězda filipínského boxu Manny Pacquiao | Foto: Erik De Castro | Zdroj: Reuters

Na Filipínách je Pacquiao mimořádně populární, má přezdívku Pac Man a je jediným boxerem na světě, který byl šampionem v osmi různých váhových kategoriích.

Duterteho válku proti drogám bude vyšetřovat Mezinárodní trestní soud. Filipíny spolupráci odmítly Číst článek

Než se dal v roce 1995 na boxerskou dráhu, žil jako dítě na ulici. Za kariéru se mu podařilo získat jmění ve výšce půl miliardy dolarů (přes deset miliard korun).

Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl zvolen poslancem; o šest let později se stal senátorem. Vyslovil se sice pro trest smrti i proti homosexualitě, avšak zůstává mimořádně populární.

Podle AFP mu to ale vítězství nezaručuje. Současný prezident Rodrigo Duterte sice podle ústavy nesmí podruhé kandidovat, ale Pacquiaoa mohou ohrozit jiní kandidáti, pokud do 8. října svůj úmysl jít do voleb formálně ohlásí.

Jsou mezi nimi kromě jiných Duterteho dcera Sara Duterteová-Carpiová, která je nyní starostkou města Davao a jíž dávají průzkumy velkou šanci na zvolení.

Pokud jde o drogy, budou střílet a zabíjet, představil svůj rozkaz pro celníky filipínský prezident Číst článek

Duterte ohlásil, že bude kandidovat na post viceprezidenta, aby mohl pokračovat v boji proti drogám a povstalcům. Na Filipínách lidé vybírají prezidenta a viceprezidenta odděleně.

Pacquiao se dal slyšet, že bude-li zvolen, začne tím, že pošle „stovky nebo tisíce“ nepoctivých politiků do „mega věznice“ postavené za tímto účelem.

Těm, kdo zpochybňují jeho kompetenci, boxer vzkázal: „Víte, co je to mít hlad? Víte, co to je nemít co jíst, muset si půjčovat peníze od sousedů nebo čekat na zbytky z restaurace? Mannyho Pacquiaoa, který tu stojí, zformovala bída.“

Boxer původně podporoval Duterteho a jeho boj proti drogám, ale rozešel se s ním kvůli střetu o korupci a sporům Manily s Čínou. Podle AFP ho to může stát mnoho voličů, protože také Duterte je mezi Filipínci značně oblíbený.