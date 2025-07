Vingegaardova žena rozpoutala debatu. ‚Tým nedopřává Jonasovi volno. Může vyhořet,‘ myslí si

Na Tour de France mají cyklisté po pondělní etapě den volna, ale fanoušci vedle toho, kdo aktuálně nosí žlutý dres pro lídra závodu, řeší i poměrně neobvyklé téma. Trine Hansen Vingegaardová, manželka dvojnásobného vítěze slavného etapového závodu Jonase Vingegaarda, se totiž dánským médiím svěřila, že tým Visma-Lease manžela nadměrně přetěžuje a nedopřává mu dostatek volna pro regeneraci a čas s rodinou. Kodaň 13:29 15. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonas Vingegaard po triumfu na Tour de France v roce 2023 se svojí dcerou Fridou a manželkou Trine Hansen | Foto: ČTK/AP, Daniel Cole

Jonas Vingegaard vyhrál Tour v roce 2022 a následně i v roce 2023. Pro celé Dánsko se od té doby stal doslova národním hrdinou. A právem.

Podle manželky skromného vrchaře se mu však dostatečné úcty nedostává u týmu Visma, který Jonase zaměstnává. Z ženin úst doslova zaznělo, že vedení týmu „pálí svíčku z obou stran“ a nebo „mačká citron až příliš“, čímž naráží na časté cestování, horské kempy a nedostatek času, který může Jonas trávit doma s rodinou v Dánsku.

Pokud Jonas bude pokračovat v nastaveném cyklistickém režimu, nedosáhne podle ní na další triumf z některého závodu ze série Grand Tour, ale spíše na syndrom vyhoření a psychicky i fyzicky se zhroutí.

V rozhovoru popisuje, jak život profesionálního cyklisty na nejvyšší úrovni vypadá. „Začíná to v únoru a každý druhý týden se to střídá. Je to opravdu těžký život. Jonas se nedobíjí, když jede s celým týmem na tři týdny na další vysokohorský tréninkový kemp. Aby to udělal, musel by opravdu být doma s námi v Dánsku.“

Reakce Vingegaardova týmu přišla rychle. Vedení stáje trvá na tom, že s programem jejich hvězdného závodníka není žádný problém. Sám Jonas navíc slova své manželky zlehčoval.

Řečí čísel

Rozhovor, který vyšel dva týdny před startem nejslavnějšího závodu světa, však vyvolal debatu, jestli má Trine Hansen Vingegaardová pravdu?

Ze statitik, které vypracoval web Procyclingstats vyplývá, že nejvytíženějším cyklistou v profipelotonu, co se týče závodů, byl legendární Němec Erik Zabel. Ten sice dokázal na „Staré dámě“ při všech svých účastech posbírat celkem 12 etapových prvenství, později se však o několik let později přiznal, že to bylo s pomocí zakázaných látek.

Ale zpátky do přítomnosti. Od covidové pandemie se statistiky v profipelotonu výrazně změnily. Největší hvězdy současné cyklistiky Vingegaard, Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel a Remco Evenepoel strávily na závodech 44, 58, 42 respektive 62 dní, jak uvádí zdroj.

Dříve se tedy od závodníků vyžadovalo výrazně víc. Kde však jezdci tráví více času než na závodech, to jsou právě již zmiňované tréninkové kempy. V zimě se jezdí za teplem na Mallorku, na kopce na Tenerife nebo do Andorry.

Půl roku na cestách

Kolik dní v roce tedy elitní cyklista stráví na takových kempech? Hlavní trenér stáje Decathlon AG2R La Mondiale Stephen Barrett se pokusil přiblížit, jak to má jeho tým.

„Naši nejlepší kluci jedou na dvě třítýdenní vysokohorská soustředění během sezony, pak mají ještě jeden týmový kemp na konci roku v prosinci, takže 10 až 12 týdnů z roku jsou na kempech. Ale pak tu máme závody, kde ti kluci tráví zhruba 50 až 70 dní,“ prozradil Barrett.

Z těchto čísel plyne, že jezdci tedy stráví na kempech a na závodech dohromady téměř polovinu z kalendářního roku.

Lékařský ředitel z týmu UAE Team Emirates Adriano Rotunno, za který závodí například největší Vingegaardův rival Tadej Pogačar, vysvětlil, že jsou jezdci celoročně pod přísným drobnohledem lékařského týmu a pravděpodobnost fyzického či psychického vyhoření by včas dokázali podchytit.

„Měli jsme jeden případ, kdy se fyzické parametry jednoho závodníka začaly lišit, ale všimli jsme si toho včas. Připomnělo nám to, že se věci mohou poměrně rychle zvrtnout a mohly by přejít do chronických potíží. Ti kluci jsou jako plnokrevní koně a jeden malý přešlap jim může překazit celou sezonu,“ říká Rotunno.

Vingegaardova žena argumentovala tím, že zvýšená očekávání kvůli dalším vítězstvím vytvářejí další podmínky pro možné vyhoření. Rotunno ale popsal, že všechny týmy velmi přísně kontrolují zátěž každého jezdce.

Cyklistika se změnila, protože teď jdete do každého závodu s tím, že ho chcete vyhrát.

Co na to závodníci?

Ben O’Connor, který je lídrem stáje Jayco-AlUla, skončil v roce 2024 druhý na španělské Vueltě a čtvrtý na italském Giru.

Tenhle rok má už za sebou výškový kemp na Tenerife, pak v březnu objel dva etapové závody, následně strávil 23 dní v pohoří Sierra Nevada před dalším etapovým závodem Okolo Švýcarska. Poté se vrátil domů do Andorry, aby se připravil na Tour de France.

Ben O'Connor v závodě Okolo Švýcarska | Foto: IMAGO sportfotodienst | Zdroj: ČTK

„Po Švýcarsku se můžete vrátit znovu na vysokohorské kempy, ale zkoušel jsem to v minulosti a moc mi to nevyhovovalo, tak jsem radši zůstal doma,“ vysvětluje O’Connor.

Když dostal otázku, jestli závodníci, kteří jako on riskují kvůli nabitému tréninkovému a závodnímu programu mimo domov, že by mohli vyhořet, měl jasno: „Jste profesionální atlet, takže musíte dělat, co je potřeba. Pokud vám to nevyhovuje, fajn, nemusíte. Je to na vás, jestli si to vyberete a obětujete se.“

„Je to jako, když jste ředitel velké společnosti. Musíte létat ze Sydney do New Yorku a sledovat, jak se vaší společnosti daří. To prostě přichází s prací,“ uzavírá O’Connor.