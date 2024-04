Žádný trénink, práce na zahradě a úsměv. 82letý španělský penzista uběhl za šest dnů 410 kilometrů

Ricardo běží jenom z mírného kopečka, zbytek trasy přechází do rychlé chůze. Je mírně nakloněný, není na něm ale vidět, že by se trápil. Zarostlá tvář se každou chvíli usměje, a je ochotný si kdykoliv popovídat. „Běhat jsem začal po Olympijských hrách v Barceloně 1992. To mě inspirovalo a od té doby jsem nepřestal. Na závody už ale jezdím jenom třikrát, čtyřikrát do roka. Naposledy jsem trénoval v lednu, sem jsem přijel bez přípravy,“ vysvětluje Ricardo svůj styl, který by asi u běžeckých trenérů neprošel.

„Já trávím celé dny na dvouhektarové zahradě, všechno si dělám sám vlastníma rukama. Žena zemřela před 24 lety, mám čtyři dcery, žijí ale jinde, takže se o všechno starám sám. I to je svoboda,“ říká Ricardo vesele, když si sedá s kelímkem teplého čaje do stanu.

Do Konstantinových Lázní přijel španělský penzista autobusem, cesta mu trvala dva dny. Na dálku ho navigoval Martin Liška z organizačního štábu. „Ricardo k nám přijel poprvé, ale je to borec, který má za sebou velké množství závodů. Je to také velmi příjemný a vstřícný člověk, který se tady stal díky své povaze naším miláčkem,“ řekl Liška pro Český rozhlas.

Ultramaratonec v teplé čepici se usmívá pod vousy. „Úsměv je lepší než peníze. To pomáhá, žij a nechmuř,“ říká téměř filozoficky, pomalu se zvedne z lavice a vyráží na další kolo.

Zaskočeni počasím

Do šestidenního závodu vyrazilo 34 běžců, šest jich postupně vzdalo, někteří poté, co na trať nasněžilo. Například dva Řekové, kteří běželi v kraťasech, a počasí je trochu zaskočilo.

Ricardo o nějakém odstoupení ze závodu nepřemýšlel ani vteřinu. „Mě nic nebolí, nejsem unavený, nikdy jsem se vážně nezranil, při závodech spím tři, čtyři hodiny denně,“ řekl ultramaratonec.

Šestidenní Ultra K4, které je zároveň Mistrovstvím republiky vyhrál německý ultramartonec Dominic Henzler, který natočil 768 kilometrů. Celou dobu běžel s batůžkem na zádech, ze kterého ale nikdy nic nevyndal.

Moc nemluvil a po půlnoci uléhal na krátký spánek do stanu. Druhé místo obsadil český závodník David Kellner, který vyhrál vloni a letos zvládl 682 kilometrů.

Ženskou soutěž jednoznačně ovládla výjimečná běžkyně Viktoria Nikolaienko z Ukrajiny. Štíhlá hnědovláska s mikádem schovaným pod čepicí se plně soustředila na trať, u občerstvení dělala minimální přestávky, nikdy nepřecházela do chůze a vytrvale nabírala kola.

Za šest dnů uběhla 670 kilometrů a v celkovém pořadí skončila za oběma muži třetí.

Puchýře a kilometry

Ultra K6 láká velmi zajímavé osobnosti. Například Miroslav Štefl z Plzně bere závod částečně i jako přípravu na expedici do Pakistánu, jejímž cílem je osmitisícovka BroadPeak. V nohách plných mokvavých puchýřů má 622 kilometrů.

Boj o druhé a třetí místo mezi ženami spolu dlouho sváděly britská penzistka Sandra Brown, které je 75 let a o téměř generaci mladší Čechoameričanka a krupiérka z Las Vegas Karla Kent.

Nakonec vyhrála Sandra, která uběhla 573 kilometrů. Karla si zapíše do tabulek 550 kilometrů. Je to proslulá ultramaratonka a jediná žena, která zvládla jedenáctkrát za sebou 217 kilometrů dlouhý ikonický závod Badwater 135, který vede vyprahlým Údolím smrti.

Ultra K6 se běží na asfaltové in-line dráze na okraji Konstantinových Lázní, okruh měří 2,8 kilometru. Jestli ultra penzista Ricardo Vidan přijede příští rok, zatím neví. V každém případě se chystá v září do Budapešti, kde se běží šestidenní Mistrovství světa.