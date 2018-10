Teď kašlu na kopce, říká po Nanga Parbat Holeček. Na jaro ale plánuje další prvovýstup v Himálaji

Expedici na Nanga Parbat, devátý nejvyšší horu světa hodnotí Marek Holeček jako úspěšnou, i když její vrchol zůstal nezdolán. S Holečkem ještě lezl jeho parťák Tomáš Petrečkem a také kameramanem Tomášem Galáskem.

„To, že se nepovede něco dolézt, není žádný průšvih. Kopec nikam neuteče. Jedna z věcí, kterou se člověk naučí přibývajícím léty, je trpělivost,“ popisuje pro Radiožurnál Holeček.

Podle něj také existuje spousta věcí, který můžou pokus zmařit. Výstup tak kromě počasí může zkazit upadlá mačku nebo cepín.

„Může vám padnout jedna mačka. V tu chvíli je člověk vyautovaný, to je jako být bez ruky a pak se musí dolu. Stát se to může,“ vysvětluje český horolezec a zároveň říká, že si momentálně chce od kopců odpočinout.

Do Nepálu po zemi

„Teď kašlu na kopce, mám jich plné zuby. Ale třeba příští týden už se to může přejít. Teď se cítím naplněný. V nejbližší době jedu na Sardinii, kam si jedu zalézt na skály a s celou rodinou si tam užijeme společně čas,“ doufá Holeček.

Horolezec rozhodně ale nebude dlouho zahálet, už má totiž naplánováno výpravu na příští rok a kromě jednoho dosud nezdolaného vrcholu se Holeček dostane do Asie netradiční cestou.

„Z jara mám na programu dojet pozemní cestou do Nepálu, což bych rád dokumentoval. Rád bych vzal celou rodinu. Mám pak vymyšlený v Himálaji krásný kopec, nezlezenou stěnu a měl by tam za mnou dorazit i můj parťák Zdeněk Hák. Je to kopec Čamlang, který měří zhruba 7400 metrů,“ dodává.