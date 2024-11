‚Do správné šatny mě poslala vrátná.‘ Odchovanec Jihostroje Šotola slavil s Ankarou výhru v Lize mistrů

Volejbalisté tureckého klubu Halkbank Ankara poprvé v letošním ročníku Ligy mistrů zvítězili. Ve druhém utkání základní skupiny vyhráli na palubovce českobudějovického Jihostroje 3:1 na sety. Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášený odchovanec jihočeského klubu a univerzál Ankary Marek Šotola. České Budějovice 12:03 21. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marek Šotola a se spoluhráči z turecké Ankary | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

České Budějovice prohrály i druhé utkání v základní skupině Ligy mistrů. Po prohře s italskou Perugií nestačily na tureckou Ankaru, za kterou hraje i odchovanec Jihostroje Marek Šotola.

Do haly na jihu Čech se vrátil po čtyřech letech. V roce 2020 odtud přestoupil do francouzského Poitiers, odkud po jedné sezoně zamířil do Berlína. Od začátku letošní sezony pak působí v Ankaře. Jak sám přiznal, návrat na jih Čech si představoval jinak.

„Upřímně jsem si představoval, že to bude trochu jednodušší. Věděl jsem, že nikdy není jednoduché tady hrát. Doufal jsem, že bychom mohli vyhrát 3:0, nakonec jsme vyhráli 3:1. Jeden set jsme ztratili, ale dokázali jsme jim to vrátit a získat tři body, což je důležité,“ řekl po zápase Šotola.

Po příchodu do známého prostředí na chvíli znejistěl, do které kabiny má vlastně zamířit. „Napřed jsem se rozhodoval, jestli jít doleva, nebo doprava. Nakonec mi pomohla paní vrátná, která mě poslala do šatny hostů,“ přiznal pětadvacetiletý univerzál.

Maça hazırız!



Karşılaşma öncesi České Budějovice'den görüntüler sizlerle... pic.twitter.com/31l3AE9bvo — Halkbank Spor Kulübü (@HalkbankSK) November 20, 2024

Při zápase s Jihostrojem trápil domácí svými tvrdými servisy. Po vítězném utkání přiznal, že mu pomohla znalost haly, která se v mnohém od tureckého prostředí liší. „Znalost prostředí byla určitě výhoda. Hala je v Českých Budějovicích atypická. Je jiná než haly v Turecku, je tu nižší strop i tribuny. Měl jsem asi lehkou výhodu oproti spoluhráčům, ti to ale zvládli skvěle na to, že tu před zápasem trénovali jen dvakrát,“ chválil Šotola.

Jeho Ankara narazí 4.12. v dalším zápase základní skupiny volejbalové Ligy mistrů na Perugii. České Budějovice budou ve stejný den na domácí půdě usilovat o první výhru proti francouzskému St. Nazaire.

S mistrem Turecka jsme urvali jeden set. Děkujeme za podporu ❤️ pic.twitter.com/iH3qyfHRHz — VK Jihostroj České Budějovice (@VKJihostroj) November 20, 2024