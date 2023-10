Moc ráda s ním jezdím po turnajích, říká Perušičova manželka Mariana. Proč se podepisuje fanouškům?

Plážovému volejbalistovi Ondřeji Perušičovi fandí na mistrovství světa v Mexiku celá rodina. Do dějiště světového šampionátu s ním dokonce přiletěl otec Boris a taky manželka Mariana, která má u fanoušků pomalu větší úspěch než její manžel Ondřej. Tlaxcala (Mexiko) 13:56 11. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Perušič a David Schweiner | Zdroj: Facebook Beachvolleyball team Perušič & Schweiner

Více než o Ondřeje Perušiče mají beachvolejbalový fanoušci v Mexiku zájem o jeho manželku Marianu. Někteří ji dokonce považují za jednu z hráček světového šampionátu, a tak se s nimi Mariana Perušičová fotí a mohla by i rozdávat podpisy.

„Moc ráda s ním jezdím po turnajích a mistrovství světa, to je taková povinnost pro podporující manželku. Cestujeme hodně, mě to baví a mají super partu, takže se cestuje samo,“ popsala Radiožurnálu Sport manželka úspěšného českého beachvolejbalisty.

„Často tady chodíme s fyzioterapeutkou Eliškou, která je menší, ale chodíme sportovně oblečené. Několikrát se nám stalo, což je nám lehce trapné, protože nejsme hráčky, ale stalo se, že se s námi fotí. Po Elišce dokonce chtěli, aby jim podepsala balon,“ usmívá se při vzpomínce na jednu ze situací.

Perušičova žena prozradila, že ji v Mexiku ze všeho nejvíce zaujala povaha místních obyvatel.

„Moc se mi líbí ty býčí arény, kde hrají, to je opravdu hezké. V Apizacu moc k vidění, to je takové menší město, tak uvidíme, jestli stihneme trochu projít Tlaxcalu. Určitě mají výborné jídlo a asi se mi opravdu nejvíce líbí, jak jsou zde všichni milí, to se v Evropě tak často nevidí.“

Netradiční rozhovor

Kromě toho připomněla i nevšední zážitek, kdy je na ulici společně s manželem zastavila skupina školáků.

„S Ondrou jsme šli včera po zápase šli zpátky k hotelu a potkali jsme skupinu školáků. Dostali projekt z angličtiny, že mají udělat rozhovor, natočit si to byl to jako domácí úkol. Bylo moc hezké, že se s námi snažili mluvit anglicky a využili toho, že je tu spousta zahraničních hráčů.“

A co by popřála české dvojici před vyřazovací fází mistrovství světa?

„Určitě pevné nervy, protože ta první kola play-off, kdy jsou vysoké očekávání jsou hodně těžká a taky hodně štěstí. To je vždycky potřeba,“ usmála se manželka Ondřeje Perušiče Mariana.

Češi budou hrát ve čtvrtek ve dvě hodiny ráno proti španělské dvojici Pablo Herrera - Adrián Gavira.