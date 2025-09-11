Lukostřelkyně Horáčková titul neobhájí. Na mistrovství světa vypadla ve druhém kole

Lukostřelkyně Marie Horáčková při obhajobě senzační zlaté medaile vypadla na mistrovství světa v Koreji ve druhém kole. Vyřadila ji slovenská reprezentantka Denisa Baránková, po porážce 2:6 obsadila česká olympionička v konečné klasifikaci dělené 33. místo.

Kwangdžu (Korea) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Marie Horáčková.

Marie Horáčková. | Foto: Christoph Soeder/dpa | Zdroj: Profimedia

Horáčková, jež předloni triumfovala na šampionátu v Berlíně, skončila v korejském Kwandžu patnáctá v úterní kvalifikaci a v dnešním úvodním kole eliminace si hladce 6:0 poradila s Polkou Wioletou Myszorovou. Proti bronzové medailistce z mistrovství Evropy z roku 2021 Baránkové ale prohrála první dva sety a navzdory úspěchu ve třetím se jí výsledek už nepodařilo otočit. Slovenská lukostřelkyně vypadla hned v dalším kole.

Chci být v elitní osmičce. Zlepšila jsem techniku, hlásí lukostřelkyně Horáčková před šampionátem

Číst článek

Česká jednička při páté účasti na MS zaznamenala třetí nejlepší výsledek. Na předminulém šampionátu Horáčková prošla do třetího kola a skončila sedmnáctá, první dva šampionáty pro ni skončily v kvalifikaci.

V Koreji se sedmadvacetiletá reprezentantka postarala v soutěžích jednotlivců v olympijské disciplíně reflexní luk o jediné české dílčí vítězství. Richard Krejčí a Adam Li ve středu neuspěli hned v prvním kole, František Heřmánek a Jindřiška Vaněčková nepostoupili z kvalifikace.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Ostatní sporty

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme