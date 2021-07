Vymaže Merckxův rekord? Cavendish zdolal Alpy i Pyreneje a ve zbytku Tour může přepsat historii

Co na tom, že zase dojel poslední. Mark Cavendish na konci 18. etapy letošní Tour de France mohl zatnout pěst ve vítězném gestu. Šestatřicetiletý spurter totiž přejel po Alpách i Pyreneje, včetně neoblíbeného Tourmaletu. V závěrečných dvou rovinatých etapách se pokusí nejen uhájit zelený dres, ale také překonat zdánlivě nedotknutelný rekord legendárního Eddyho Merckxe v počtu etapových vítězství na Staré dámě. Paříž 10:41 16. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyčerpaný Mark Cavendish po horské etapě na Tour de France | Foto: STEPHANE MAHE | Zdroj: Reuters

„Tourmalet je asi moje nejneoblíbenější stoupání na Tour. Ani nevím, kolikrát jsem už přes něj musel jet, snad desetkrát, ale vždycky je to stejné,“ popisoval Cavendish své trable během závěrečné horské zkoušky letošní Tour, která vedla i přes legendární vrchol ve výšce 2115 metrů.

Pogačar míří na Tour za obhajobou, v poslední horské etapě ho nepřibrzdil ani výšlap na Tourmalet Číst článek

Tým Deceuninck–Quick-Step měl ve většině horských etap jednoduchou strategii. Zatímco mistr světa Julian Alaphilippe odjel kalit vodu do úniku, jeho kolegové se postupně přestěhovali na druhý konec závodního pole a s heslem „všichni na Cava“ pomáhali zkušenému Britovi stihnout časový limit.

„Kluci kolem mě odvedli skvělou práci a dotáhli mě do finiše. Teď už to vypadá, že jsme všechny překážky na cestě do Paříže překonali. Moc jim děkuju,“ citoval rodáka z ostrova Man server Cyclingnews.com.

Cavendish to tedy zvládl. Na rozdíl od mnoha spurterských kolegů kopce přejel a má ještě dva reálné pokusy, aby získal 35. etapové vítězství na Tour de France. Tím by vymazal z historických tabulek legendárního Merckxe a povedl by se mu kousek, který by ještě loni netipoval ani jeho největší fanoušek.

Velký comeback

Mistr světa, vítěz slavné klasiky Milan - San Remo, 52 etapových triumfů na závodech Grand Tours, úspěchy na dráze včetně stříbrné olympijské medaile. Výčet úspěchů Marka Cavendishe je obdivuhodný.

Vítězné vavříny na kontě bristkého rychlíka přibývají i letos, ačkoliv to ještě nedávno vypadalo, že Cavendish s cyklistikou končí. Poslední roky se i vinou zdravotních problémů trápil. Po říjnovém závodu Gent-Wevelgem dokonce v emotivním rozhovoru naznačil, že to mohl být jeho poslední závod v kariéře.

Nejvíc etapových vítězství na Tour de France Eddy Merckx, Mark Cavendish - 34 Bernard Hinault - 28 André Leducq - 25 André Darrigade - 22 Nicolas Frantz - 20

Pak ale přišel návrat do stáje Deceuninck-Quick Step a Cavendishovo znovuzrození. Na závodě Kolem Turecka vyhrál po více než třech letech etapu v profesionálním pelotonu (celkem čtyři) a nárůst formy nyní potvrzuje i na Staré dámě.

„Už jen to, že tady jsem, je dost mimořádné. Nevěděl jsem, že ještě bude nějaký comeback. Myslel jsem, že už se sem nikdy nevrátím, ale hvězdy to nějak zařídily,“ říkal Cavendish v slzách po vítězství ve čtvrté etapě.

Čtyřmi triumfy letos dohnal „Kanibala“ Merckxe a nyní ho může překonat. Velkou šanci má už v pátek v rovinaté etapě s dojezdem do Libourne. Stále navíc drží s náskokem zelený trikot, bodovací soutěž by mohl ovládnout podruhé v kariéře.

„Uvidíme. Pokud bude hromadný spurt, tak to zkusíme, ale bude to těžkých 205 kilometrů,“ nechtěl Cavendish předbíhat.

Pokud by mu to nevyšlo v pátek, může po sobotní časovce udeřit v závěrečné etapě v Paříži. Rekordní etapový triumf při dojezdu na Elysejských polích by byl stylovou tečkou za Cavendishovým cyklistickým zmrtvýchvstáním.