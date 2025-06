Domácí prostředí a zaplněná hala nám pomůže, říká před startem Eurobasketu asistent trenérky Bašta

České basketbalistky ve čtvrtek vstoupí do prvního utkání na domácím mistrovství Evropy. Základní skupinu bude hostit brněnská sportovní hala ve Vodově ulici a prvním krokem k úspěchu bude právě postup ze skupiny, ve které Češky postupně vyzvou Černou Horu, Portugalsko a Belgii. Asistent trenérky Martin Bašta byl hostem Radiožurnálu Sport. Rozhovor Brno 10:15 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká basketbalistka Veronika Šípová v kvalifikačním zápase proti Řecku | Foto: Patrik Uhlíř | Zdroj: ČTK

Utkáním s Černou Horou vstoupí české basketbalistky ve čtvrtek od 17.30 do mistrovství Evropy, jehož skupinu C hostí v Brně. Před zápasem jsme mluvili s asistentem trenérky Martinem Baštou.

Martine, zažíváte turbulentní období. Stal jste se hlavním trenérem pražského klubu USK, v úterý se vám narodil syn. A dneska v roli asistenta trenérky povedete národní tým na domácím mistrovství Evropy. Jak to všechno zvládáte?

Upřímně je toho hrozně moc, mám hlavu nafouknutou jako balon. Ale je to krásné období.

Klasická otázka na úvod. Jaké jsou cíle a ambice před šampionátem?

Cíl je jednoznačně postup ze skupiny, abychom se dostali do druhé fáze, která se bude hrát v Aténách.

Postupové naděje pro český tým odhalí zejména zápas s Černou Horou. Martine, vnímáte utkání s Černohorkami jako klíčové?

Jednoznačně. Je to první zápas na domácím mistrovství Evropy, takže ta nervozita tam bude. Myslím si ale, že bychom měli být favorizovaným týmem. Což na nás nervozitu hodí ještě. Vím, budeme asi trochu pod tlakem. Ale myslím si, že máme natolik silný tým, aby to všechno zvládnul.

Favoritem české skupiny - i celého turnaje - jsou obhájkyně titulu z Belgie, se kterými budete hrát na závěr skupiny. Je to výhoda?

Je to určitě výhoda. Nejdůležitější zápasy už budeme mít za sebou. Na první dva zápasy budou hráčky čerstvé a odpočaté, což je velké plus.

Co ještě můžete říct o Portugalkách, které vás čekají jako druhé ve skupině?

Portugalky hrají dost živelný basketbal. Hodně agresivně brání, lítají po hřišti nahoru a dolů. Takže je to dost nepříjemný soupeř, ale věřím, že i na ně jsme připravení a v pátek s nimi zápas zvládneme.

Naopak vaše silné stránky, na které se fanoušci v Brně můžou těšit?

Máme výborné střelkyně a chceme hrát hodně rychle dopředu. Takže příznivci se doufám můžou těšit na rychlou a efektivní hru.

A co domácí prostředí brněnské sportovní haly ve Vodově ulici? Už teď jsou některé sektory vyprodané. Berete to jako velkou výhodu, nebo rodina a známí v hledišti mohou pro někoho znamenat spíše určitý tlak z vysokého očekávání?

Na jednu stranu to hodně svazuje. Na druhou stranu nám ta zaplněná hala může hodně pomoct a i v těžkých chvílích nás může v zápase posunout dál. Takže jednoznačně to bude výhoda na naší straně. A doufám, že přijde co nejvíce lidí.