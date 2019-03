Podívá se Červenka jako první Čech do baseballové MLB? ‚Letos má velikou šanci,‘ myslí si jeho spoluhráč

Zámořská Major League Baseball nabídla první zápasy jubilejního ročníku. Právě letos slaví baseball 150 let od svého vzniku a v letošní sezoně nejlepší soutěže světa by se poprvé v historii mohl v zápase objevit i Čech. Chytač Martin Červenka, který má s týmem Baltimore Orioles podepsanou smlouvu. Praha/Baltimore 11:09 30. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Baseballista Martin Červenka | Zdroj: Nedori

Tak blízko k premiérovému startu ve slavné severoamerické soutěži jako Martin Červenka ještě nikdo z Česka dosud nebyl. Na tom se shodují Červenkův spoluhráč z národního týmu Daniel Vavruša, předseda České basebalové asociace Petr Ditrich či manažer reprezentace Petr Baroch.

„Přes zimu jsme spolu trénovali a on do toho dává snad tisíc procent, vážně tomu obětuje všechno. Je v Americe už asi desátý rok a z těch kluků, co jsme tam byli, tak nikdo nepřesáhl pátou nejvyšší soutěž. Červenka ale hrál už třetí, je první, kdo se dostal na předsezónní kemp Major League Spring Training, což je velký úspěch,“ říká první Čech, který podepsal za Atlantikem smlouvu s Yankees Daniel Vavruša.

Šestadvacetiletý odchovanec pražské Kotlářky Martin Červenka před sezonou od Baltimoru Orioles dostal novou roční smlouvu, pak šanci v přípravě s prvním týmem, ale od úvodu sezony se na soupisku nedostal. Nicméně může být z farmářského celku kdykoliv povolán zpátky.

„Myslím si, že letos má velikou šanci se do Major League dostat, všechno ale bude záležet na tom, jak se mu bude během sezony dařit a co se v Baltimoru na pozici zadáka bude dít, ale s tím, jak do sezony vstoupil, tak pro něj šance jen rostou. Ukázal, že i na této úrovni je schopen s ostatními hrát úplně v pohodě,“ přiznává Vavruša.

Červenkův spoluhráč z reprezentace věří, že hráč se smlouvou v Baltimoru po sezoně pomůže českým baseballistům k postupu na olympijské hry do Tokia, které proběhnou za rok.

„Mít na soupisce Martina Červenku strašně zlepší i ostatní hráče, protože soupeřovi nadhazovači se soustředí na něj a v tu chvíli malinko poleví na pálkaře, kteří půjdou po něm. Na Martina Mužíka či Jakuba Malíka,“ dodává Vavruša. A nejen on bude svého nástupce a krajana v zámoří Martina Červenku během roku pozorně sledovat.