Snažil jsem se nemyslet na to, že budu mistr světa, říká po vítězném závodě kanoista Fuksa
Kanoista Martin Fuksa je znovu mistrem světa. Po pátečním stříbru na pětistovce tentokrát na kilometru nedal na světovém šampionátu v Miláně soupeřům šanci a vyhrál stylem start-cíl. „Vždycky si myslím, že jde něco udělat lépe,“ přiznává pro Radiožurnál čerstvý šampion.
Martine, moc gratuluji. V pátek vám vynadali tatínek a dědeček, že jste nešel přímo za nimi, a pak vás tu naháněli. Chtěl jste to dnes napravit?
Ne, to vůbec ne. Včera jsem potřeboval být chvíli sám se sebou, srovnat si myšlenky. Až když jsem se lehce uklidnil, tak jsem šel na tribunu. Dneska už jsem věděl, že mě v budoucnu nic nečeká, tak jsem si našel cestičku a rovnou je šel pozdravit.
Kilometr stylem start-cíl. Šlo něco udělat lépe? Asi ani ne.
Vždycky si myslím, že jde něco udělat lépe. Soustředil jsem se hlavně na to, abych neudělal stejnou chybu jako včera a zahájil závod podle svých představ. Když to řeknu sebevědomě, tak vím, že pokud se mi podaří zahájení, tak z toho vždy může vzejít něco hezkého.
V pátek se mi to nepovedlo, v sobotu jsem se na to soustředil. Prvních 100 metrů bylo takových, jak to mám naučené, zbylých 900 jsem se snažil zůstat na stejné vlně a závěr jsem si už jen užíval.
Bylo vidět, že po 100 metrech už vedete zhruba o metr. To závodníka uklidní?
To je další věc, na kterou jsem se soustředil. Snažil jsem se nedívat za sebe. Nevěděl jsem, jestli jsem od začátku věděl, jestli vedu nebo ne. I když samozřejmě periferní vidění mi dávalo pocit, že by to mohlo být dobré. Ale jestli to tak skutečně je, jsem netušil.
Někde v půlce už se mi začaly honit do hlavy myšlenky na to, že jsem mistr světa. Ale říkám si: „Martine, ještě máš před sebou 500 metrů, uklidni se a šetři síly na finiš.“ Naštěstí nebylo potřeba finišovat. Bylo to moc hezké.
Na Letišti Václava Havla v Praze jste říkal, že jste ráno koukal do zrcadla a byl jste nervózní. Potom jste poupravil výpověď, že nervózní by měli být vaši soupeři. Co si u zrcadla řeknete teď?
Asi nic. Jsem za vítězství rád. Po deseti letech jsem přivezl stříbro a zlato, jenom jsem prohodil distance. Je to hezké, budu si to užívat. Ale zároveň brzy přepnu, dám si volno a užiju si rodinu. Potom se vrhneme do tréninku a kolotoč začne nanovo.
Dostal jste znova moka konvičku?
Ano, ale už jsem ji nechal dceři na tribuně. Ona ji hrozně chtěla. Nevím, co s ní bude teda dělat, asi si s ní bude hrát.
Na co se teď nejvíc těšíte?
Až si vydechnu, nebude mě nic čekat a nebudu muset dělat vůbec nic. Respektive budu si moci dělat, co chci. Spát jak chci, jíst co chci. Těším se taky, až si projdu centrum Milána, protože jsem tady nikdy nebyl. Budu mít pohodičku, žádný režim, to mám rád.