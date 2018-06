Když se závod povede, tak mi to dobíjí baterky, říká po úspěšném začátku ME kanoista Martin Fuksa

Z mistrovství Evropy si rychlostní kanoista Martin Fuksa přeje přivézt dva tituly a na to se také stoprocentně soustředí. Zatím se to vyplácí. Z české výpravy dorazil do Bělehradu mezi prvními a stejně tak si zajistil postup přímo do finále na kilometru i pětistovce. Vstup do šampionátu tak nemohl být z jeho strany o moc lepší. Bělehrad 19:42 8. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa na mistrovství Evropy v Bělehradě | Zdroj: Český svaz kanoistů

„Výsledkově jsem se moc zlepšit nemohl, ale co se týče pocitu, vždycky je podle mě co zlepšovat,“ dokazuje Martin Fuksa i na břehu Savského jezera, jaký perfekcionista je.

Martina Fuksu čeká na mistrovství Evropy náročný trojboj. Zvládnout chce kilometr, pětistovku i sprinterskou dvoustovku. Přímo v Bělehradě s ním natáčel reportér Radiožurnálu Jakub Kanta

„Dneska v Bělehradě fouká dost proti, což já moc rád nemám, protože kilák je pak zbytečně dlouhý. Ubere to docela hodně sil,“ říká pro Radiožurnál.

A právě proto může být rád, že obě své rozjížďky vyhrál. Navíc je dělilo jen něco málo přes dvě hodiny. Jak ten čas Fuska vyplnil?

„Ležel jsem v rohu na vojenské posteli, celou dobu,“ ukazuje pětadvacetiletý kanoista prstem na jeden ze dvou velkých stanů, které tu má česká výprava k dispozici. Postupně z něj ovšem dostávám, že to nebyla tak úplně pravda.

„Pak jsem se trochu rozcvičil. Vlastně Fanda, masér, mě namazal chladivou mastí, protože tady je strašné vedro. Byl jsem ještě v chladivém bazénku, takže jsem jenom neležel. Hned potom už jsem si ale lehnul,“ popisuje kanoista.

Pak Fuksa vstal, dal krátkou rozcvičku, po ní přidal druhý triumf na neolympijské pětistovce a znovu proklouzl rovnou do bojů o medaile. Odpolední semifinále se ho už netýkala a ušetřil tak dva starty, přesně jak si to v Česku naplánoval.

„Hlavně mi to dodá sil a taky sebevědomí. Když se závod povede, tak mi to dobíjí baterky. Jsem rád, že jsem splnil svůj plán, nemusím jet semifinále v tomhle strašným vedru. Na vodu půjdu stejně, přeci jenom psychicky to bude pro mě pohodlnější,“ myslí si Fuksa.

Na jednom kontinentálním mistrovství už jednou dokázal vybojovat dva individuální tituly a to v roce 2013. Od té doby bral zlato na trati 500 metrů čtyřikrát v řadě.

V Bělehradu čeká Fuksu finálový závod na kilometru v sobotu, na pětistovce v neděli, a pokud pojede na vítězné vlně, kdo ví, jak dopadne jeho poslední nedělní start na sprinterské dvoustovce.