Kanoista Fuksa se stal podvanácté evropským šampionem, na hrách v Krakově ovládl pětistovku

Třicetiletý Fuksa začal ve finále rozvážně, v polovině trati mu patřilo čtvrté místo, ale pak se už jeho černá loď posouvala nezadržitelně do čela. Zvítězil s bezpečným náskokem téměř devíti desetin sekundy před Catalinem Chirilou z Rumunska, bronz získal moldavský kanoista Serghei Tarnovschi.

„Začátek samozřejmě vypálím se všema, budu se jich držet, ale budu šetřit síly na poslední dvoustovku a tam zkusím nastoupit. To jsem přesně udělal, kluci mi po pár záběrech vůbec nestačili a já si říkal, že to není možné. Nakonec to tak bylo a dopádloval jsem takhle až do cíle a to je super,“ řekl spokojený Fuksa po zisku zlaté medaile Radiožurnálu Sport.

Od roku 2013 Fuksa na pětistovce na evropském šampionátu neprohrál, pokud na ní závodil. V Krakově obhájil loňské zlato z Mnichova. Celkem má z mistrovství Evropy šestnáct medailí, je také dvojnásobným mistrem světa.

Kajakář Jakub Špicar skončil ve finále pětisetmetrové trati pátý, na bronz ztratil půl sekundy. Kajakářka Anežka Paloudová dojela sedmá, kanoistka Martina Malíková rovněž. Na dvoustovce dojela smíšená deblkanoe Antonín Hrabal, Denisa Řáhová na osmém místě.