Kanoista Fuksa na domácím mistrovství Evropy prošel do finále kilometru, Dostála čeká semifinále

Finále A si v úvodu dnešního programu prvního dne šampionátu zajistili ještě Antonín Hrabal a Denisa Řáhová v závodech singlkanoí na 200 metrů.

Kanoistům pro přímý postup do boje o medaile stačilo skončit v rozjížďce do třetího místa. Fuksa nenechal nic náhodě, od začátku diktoval tempo a s přehledem dojel první. „Troufnu si říct, že to bylo v mojí režii, a jsem za to rád,“ uvedl v nahrávce pro média.

„Myslím si, že kilák není nikdy úplně na pohodu, kluci na mě naštěstí ve finiši netlačili. Hezky jsem se rozjel na ty dvě pětistovky, které mě odpoledne čekají,“ doplnil dvanáctinásobný mistr Evropy, který ještě odpoledne pojede rozjížďky na 500 metrů na singlu i na deblu s bratrem Petrem.

Kajakáři měli vzhledem k početnější konkurenci klíč přísnější, přímo do finále postupovali jen vítězové rozjížděk. Dostál tradičně začínal zezadu, ale v polovině závodu už byl na druhém místě za Portugalcem Fernandem Pimentou. Nakonec ale o vítězství nebojoval a dojel třetí.

Po závodě prozradil, že po náročném období před šampionátem ještě trochu odpočíval.

„Ten první start se mi nechtělo jet úplně ostře. Myslel jsem si, že bych možná na Portugalce Pimentu měl, pak jsem si říkal, že pošetřím a zkusím si to zítra v semifinále,“ uvedl. Odpoledne pojede rozjížďku pětistovky, ve které ho čeká Maďar Ádám Varga, vítěz závodů SP v Szegedu i Poznani.

Vítězstvím v rozjížďce se vedle Fuksy blýskl také Hrabal, který byl nejrychlejší ve své jízdě na sprinterské dvoustovce. Třetím místem v téže kategorii C1 200 si zajistila přímý postup do finále i Říhová.

K zajištění finálové účasti měla blízko i kajakářka Barbora Sovová, ale na kilometru dojela v rozjížďce těsně čtvrtá a musí do pátečního semifinále. To čeká také kajakáře Barboru Betlachovou a Jakuba Brabce v závodech na 200 metrů. Betlachová obsadila v rozjížďce páté místo, Brabec byl sedmý.

Do rozjížděk na mistrovství Evropy v Labe Aréně v Račicích ve čtvrtek nastoupí ještě dalších osm českých lodí.