Chtěl jsem dokázat totéž co táta, vzpomíná kanoista Martin Fuksa na své začátky

Čím je starší, tím míň ho baví sociální sítě. Přestože se bez nich v této době sport prý dělat nedá. „Nejradši bych třeba několik týdnů nic na sociální sítě nepostnul, ale je to potřeba," popisuje v rozhovoru se Štěpánem Pokorným Martin Fuksa, jeden z nejlepších českých rychlostních kanoistů na krátkých tratích. Praha 13:08 16. května 2019

Klíčem k úspěchu ve sportu ale samozřejmě nejsou jen sociální sítě. Je to především dlouhodobý a poctivý trénink. To Martin Fuksa moc dobře ví, a tak trénuje pravidelně. Přestože mu počasí letos příliš nepřeje. „Čekal jsem, že v květnu bude trochu lepší počasí, jsme ale zvyklí na jakékoliv podmínky,“ říká český rychlostní kanoista pro Radiožurnál Sport.

Jeho tvrdý trénink se vyplácí. Aktuálně je Martin Fuksa dvojnásobným mistrem světa a několikanásobným evropským šampionem. „Největší zážitek pro mě bylo tři roky staré mistrovství světa v České republice, kde jsem získal jeden z titulů a také stříbrnou medaili,“ vzpomíná rychlostní kanoista na to, jak ho podpora domácích fanoušků hnala kupředu.

Na závodech jako doma

Při pohledu na jeho úspěchy je to téměř neuvěřitelné, faktem ale je, že jako dítě Martin Fuksa kanoistiku nenáviděl. „Celou základní školu jsem hrál hokej, kanoistika mě vůbec nezajímala,“ vrací se ke svému dětství Fuksa.

„V kanoistice ale byla zainteresovaná celá má rodina, takže jsem viděl, jak jezdí na soustředění a na tréninky. Přelom ale přišel v roce 2006, kdy táta vyhrál mistrovství světa. To byl moment, kdy jsem si řekl, že chci dokázat něco podobného,“ vypráví rychlostní kanoista.

Jeho trenéry jsou aktuálně právě jeho otec a děda. „Hodně lidí to nechápe, ale když to má člověk nějak nastavené, tak to není problém. Naopak je plus mít kolem sebe lidi, kteří jsou mi blízcí. Na tréninku i na závodech si tak připadám jako doma,“ popisuje Martin Fuksa.