Naposledy jsem to slyšel před šesti lety, těšil Fuksu zisk třetího titulu mistra světa v rychlostní kanoistice

Čeští rychlostní kanoisté získali na mistrovství světa v Duisburgu jedinou medaili. Na zlato Martiny Fuksy už žádný z reprezentantů nenavázal.

„Naposledy jsem to slyšel před šesti lety. Jsem rád, že to přišlo tady v Duisburgu, mám to tady rád a vyhrát před tolika lidmi je fajn. Jsem hrozně šťastný. Kluci jeli v trati hodně rychle, ale sil na finiš měli trochu méně než já. Z toho jsem těžil a byl první v cíli,“ pochvaloval si Fuksa.

V Duisburgu mohl slavit nejen třetí titul mistra světa, ale i zisk účastnického místa na olympijské hry. To pro Česko vybojoval i kajakář Josef Dostál, který byl ve finále na kilometru pátý.

„Byl to hlavní cíl letošní sezony. Mám už za sebou spoustu šampionátů, z každého jsem si odvezl medaili, tohle je první bez medaile, ale páté místo je důležité vzhledem k tomu, že je tam účastnické místo,“ přiznal čtyřnásobný olympijský medailista, kajakář Josef Dostál.

Místenky do Paříže na světovém šampionátu vyjely pro Česko i další dvě posádky.

Spokojený trenér

Deblkajakáři Jakub Špicar s Danielem Havlem skončili ve finále pětistovky pátí, Martin a Petr Fuksovi mezi kanoisty na stejné distanci osmí. Celkově tak čeští reprezentanti vybojovali v Duisburgu čtyři olympijská místa.

„Kdyby nám to někdo před šampionátem řekl, tak bychom si řekli, že by to docela šlo. Letošní sezona byla zaměřená jak v srdcích závodníků, tak trenérů na kvalifikační místa do Paříže. Všichni tady viděli, jak je to těžké se o těch 250 míst poprat a rozhodují desetinky. Je k tomu potřeba být nejen dobře připraven, ale mít i trochu štěstí. A to jsme měli tak půl na půl,“ zhodnotil vystoupení českých reprezentantů na mistrovství světa šéf sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů Jan Boháč.