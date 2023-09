Kanoista Fuksa ovládl na kilometru Světový pohár v Paříži, kajakář Dostál si dopádloval pro bronz

Vuelta má nejmladšího lídra v historii. Do čela průběžného pořadí se vyhoupl Francouz Martinez

Člen týmu Groupama-FDJ Martinez se dostal do čela Vuelty ve věku 20 let a 51 dnů. Překonal španělskou legendu Miguela Induraina, jemuž bylo v roce 1985 také dvacet let, ale 283 dnů.