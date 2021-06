Kanoista Fuksa si dopádloval pro evropský double, po kilometru byl nejrychlejší i na pětistovce

Kanoista Martin Fuksa vyhrál na mistrovství Evropy v Poznani po sobotním kilometru i nedělní pětistovku a potřetí získal na kontinentálním šampionátu double. Před tím se mu to povedlo v roce 2013 v portugalském Montemoru a před třemi lety v Bělehradě. Osmadvacetiletý český reprezentant počet evropských titulů zaokrouhlil na deset, sedm jich má z neolympijské kratší trati. Poznaň 9:36 6. 6. 2021 (Aktualizováno: 10:51 6. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Fuksa | Foto: | Zdroj: Profimedia | ©

Na oblíbenou pětistovku se Fuksa vrátil, protože v Poznani nezávodí jeho bratr Petr, s nímž by jinak startoval na deblu.

Navázal na vítěznou sérii z let 2013 až 2018. Finále vyhrál o více než sekundu před Serghejem Tarnovschým z Moldavska. Třetí skončil Němec Conrad Scheibner.

„Já jsem nohama na zemi. Je to samozřejmě super získat desátý titul mistra Evropy, poslechnout si písničku na stupních vítězů, ale já jsem takovej, že se nad tím moc nepozastavuju. Furt myslím do budoucna, jsem rád, že jsem si to splnil, můžu si to odškrtnout, teď si užiju tenhle den a pak se zase zaměřím na trénink a na olympiádu,“ řekl Fuksa Radiožurnálu.

Tři medaile pro Česko

Společně s bronzem kajakáře Jakuba Zavřela na pětistovce tak má Česko z aktuálního ME třetí medaili, i když na něm s výjimkou Fuksy nikdo další z českých olympioniků pro Tokio nezávodí.

Těsně pod stupni vítězů skončil v závodě na 500 metrů deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel. Na čtvrté příčce českou posádku dělilo od medaile zhruba půl sekundy.

Špicar s Havlem, kteří společně získali bronz na kilometru na MS 2017, tak podruhé na tomto ME neúspěšně sahali po medaili. V sobotu byli společně s Vilémem Kukačkou a Janem Vorlem pátí v závodě čtyřkajaků na 500 metrů.

Ve finále se v neděli představí ještě kanoistka Jana Zetek na dvoustovce. Kajakářka Anežka Paloudová pojede finále B na 500 metrů, Zavřela čeká finále B na dvoustovce.

