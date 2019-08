‚Lidé si myslí, že jsem blázen.‘ Basketbalista Kříž stále věří, že se stihne uzdravit do mistrovství světa

Myslí si o něm, že je blázen, když se chce stihnout připravit na mistrovství světa. Basketbalový reprezentant Martin Kříž ale tři měsíce po operaci achilovky už naplno trénuje s národním týmem a věří, že na šampionát do Číny může být stoprocentně připraven. Praha 10:59 9. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kříž v národním dresu na Mistrovství Evropy 2017 | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Musím zaklepat, že zatím to jde víceméně podle plánu, jak jsme si nastavili s doktorem a trenérem,“ těší podkošového hráče národního týmu a Nymburka Martina Kříže.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Basketbalista Martin Kříž stále věří, že se stihne dát po vážném zranění před mistrovstvím světa do pořádku. Více v reportáži Jakuba Kanty

Teprve na konci června odhodil berle s fixací a začal pracovat na návratu na palubovky. Nejprve individuálně a pak už i s národním týmem, i když ne úplně od začátku naplno. Achilovka už vypadá v pořádku, ale kotník zatím není tak pohyblivý a pobolívá.

„Sehnal jsem si veškeré možné dostupné informace. Velká část je v hlavě, jak si to člověk nastaví. Od začátku jsem nepociťoval nějaké zklamání, že by mě to položilo. Mohl jsem zapracovat v tréninku na ostatních částech těla a věřit, že to člověk může dokázat,“ řekl Radiožurnálu.

‚Tým je sehraný, musíme jen sladit formu.‘ Satoranský se připojil k české basketbalové reprezentaci Číst článek

Hodně mu pomáhá mentální kouč a vidina účasti na zářijovém světovém šampionátu, kde se čeští basketbalisté představí poprvé v samostatné historii.

„Spoustu lidí si o mně myslí, že jsem blázen, že to nemůžu stihnout. Ale myslím si, že jsem dost rozumný člověk, abych věděl, že je to cíl, ale nechci ohrozit svoje zdraví. Je mi 26 let a doufám, že basket ještě nějakou dobu budu hrát,“ přiznal dvoumetrový reprezentant.

Proto nechce spěchat za každou cenu a zřejmě vynechá ještě zápasy domácího přípravného turnaje na Královce. Což mu zas tolik vadit nemusí, těžké chvíle už zažil, ale nebylo jich zas tolik.

„Černé myšlenky jsem měl v kariéře tak dvakrát, a to jen z toho hlediska, že mi můj progres nepřišel dost rychlý,“ řekl Kříž, který je zpátky ve víceméně plném tréninku, a to tři měsíce po přetržení Achillovy šlachy a tři týdny před startem mistrovství světa.