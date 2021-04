Nejhorší obavy se potvrdily. Pivot Nymburka Kříž má přetržený vaz v koleni a musí na operaci

Neporušil Hamilton při závodu formule 1 v Imole pravidla? Po jezdecké chybě nacouval zpět na trať

„Dal bych mu deset vteřin stop and go, protože jízda do protisměru je zakázána,“ popsal Novák, bývalý člen Světové rady motorsportu, který působil i jako komisař při závodech F1.