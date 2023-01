Dakar se zrychlil, je to maratonský sprint, vypráví pilot Macík. V kategorii kamionů skončil druhý

Pilot kamionů Martin Macík se z Rally Dakar v Saudské Arábii vrátil se soškou beduína, ale také o čtyři kila lehčí. „Je to čistě z náročnosti, stravy a také koncentrovanosti,“ popisuje pilot, který se závodu zúčastnil už po jedenácté. Jak se Dakar za tu dobu změnil? Jak se dá v poušti udržovat za volantem pitný režim? A jak se připravuje na příští rok? Praha 19:33 30. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík | Foto: Agáta Faltová | Zdroj: Český rozhlas

Jak úrovně soutěže ovlivnila neúčast ruského Kamazu?

Soutěž jako takovou nikoliv, ale v rámci kategorie kamionů určitě hodně. Byl to jiný typ závodu, najednou jsme bojovali o přední příčky s kolegy z Holandska. A bylo to nádherné sledovat, přitáhlo to neuvěřitelné množství fanoušků, organizátor o nás jinak hovořil, vypadalo to všechno trochu jinak.

Každý rok přemýšlím, co udělám jinak, co udělám nově, říká Martin Macík. Pro fanoušky připravuje talk show Posedlí Dakarem 2023

Předtím to v rámci komunikace bylo: „Tak zase oni.“ Samozřejmě dokázali neuvěřitelnou věc, ale bohužel to byla jiná kategorie. A teď se síly srovnaly a o to byl závod zajímavější. Což z pohledu fanouška chcete.

Celkem tři sošky beduína, vítězství v prologu a čtyřech etapách. Co z toho mělo pro vás největší hodnotu?

Samozřejmě beduín, pro toho to vlastně děláme. Mít beduína v ruce je nepopsatelný zážitek, pokud pro to děláte jedenáct let to, co dělám já… A pak to byla etapová vítězství, která se také počítají a ženou tým dopředu.

Rallye Dakar jste se zúčastnil po jedenácté, po deváté jako řidič. Jak se za tu dobu závod změnil?

Velmi se zrychlil, je to maratonský sprint. Kilometrů je furt stejně a nemůžete přemýšlet nad tím, jak to přejedete, kudy pojedete. Jako příklad – jel jsem rychlostí 140 kilometrů v hodině, blížil se k obrovské duně a v plné rychlosti jsem to prubnul. S Italy jsme byli jediní, všichni jezdili kolem. Rychlost je obrovská a nemáte čas na přemýšlení.

Jinak se samozřejmě změnil ve spoustě dalších věcech, máme obytňáky, relativní čistotu, pohodlí v rámci posádek, technika se posunula dopředu...Takže zázemí je také velký rozdíl.

Bezmála devět tisíc kilometrů, z toho víc než polovina rychlostní zkoušky. Prý nejnáročnější ze čtyř ročníků, které se v Saudské Arábii dosud jely. Letos to bylo zvlášť náročné kvůli počasí?

Počasí hrálo obrovskou roli, můžu potvrdit, že to byl nejtěžší ročník v rámci Saudské Arábie. V porovnání s Jižní Amerikou můžeme polemizovat, protože tam to bylo o něčem jiném. Ale tady to s tím zamávalo, v minulých letech jsme spíše měli štěstí na počasí. Teď to bylo období dešťů, vůbec to nebylo příjemný.

Je na Dakaru čas komunikovat s fanoušky?

Během Dakaru už téměř vůbec. Tenhle Dakar jsem se od sociálních sítí hodně distancoval, kromě živáků a stories, které jsem natočil. Bavím se o živém propojení s fanoušky, aby o mně věděli, protože kvůli tomu mne začali sledovat, kvůli tomu jsem vybudoval největší motoristické publikum v rámci sociálních sítí. A když chcete závodit, tak se nemůžete o tyto věci starat na sto procent, od toho mám výborný tým lidí.

Jak koncipujete talk show Posedlí Dakarem 2023?

Každý rok přemýšlím, co udělám jinak, co udělám nově. Ale tenhle rok jsem si říkal, že lidé za námi chodí už sedm let, a říkal jsem si – pojďme to ještě více dotáhnout do profesionálna, pojďme předat fanouškovi to, co opravdu chce. Takže je to o dokumentu, také si sáhnou na beduína.

Bude to svérázná talk show, občas zazní i sprosté slovo, protože řekneme informace o špatných věcech, které se nám přihodily během Dakaru, ale které jsme nemohli pustit během závodu. Ale my si z toho děláme srandu, takže o zábavu bude postaráno.

Proč se o letošním ročníku mluví jako o nejnáročnějším ze saúdskoarabských ročníků? A jak se udržuje plné tempo s vědomím, že na trase zemřel divák? Poslechněte si celý rozhovor s Martinem Macíkem v pořadu Host Radiožurnálu.