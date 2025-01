‚Tohle se v životě jen tak nestane.‘ Macíka kromě druhého triumfu těší i úspěchy vlastních kamionů

Martin Macík obhájil vítězství v kategorii kamionů na Rallye Dakar. Pětatřicetiletý pilot při třinácté účasti na slavné soutěži navázal na loňský triumf. „Historie praví jasně, že kamionová kategorie byla vždy nejúspěšnější a my neseme tu pochodeň pokračování nové generace,“ vyprávěl spokojený Macík v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Šubajtá (Saúdská Arábie) 18:49 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Macík | Zdroj: Profimedia

Gratulace celé posádce. Je radost jiná, než byla před rokem?

Je jiná a čekal jsem, že bude jiná. Když projedete cílem a tíha toho, kdy jedete pro obhajobu a víte, že je to těžší, než poprvé vyhrát Dakar, tak jsou emoce rozhodně silnější. Podruhé si řeknete, tak jsme to dokázali a asi to nebyla náhoda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Martinem Macíkem, který podruhé ovládl slavnou Rallye Dakar

Pořadatel to na konci trochu zazdil, protože nás dal do fronty za pletivo, kam nemohl ani tým a ani nikdo jiný, tak to bylo divné. Za týmem jsme se museli vydat my a pak jsme si to užili. Bylo to prostě jiné, na jiném místě a byl to zkrátka úplně jiný Dakar.

A stihli jste už vítězství alespoň trochu oslavit?

Jasný, už se slavilo a létalo se vzduchem. Všechno je zaznamenané a fanoušci to uvidí na sociálních sítích, ale až v sobotu, protože bohužel signál tady není.

Kdy jste si poprvé v průběhu Dakaru řekl, že to máte v kapse?

Myslím, že to bylo v cíli 11. etapy, takže ve čtvrtek. Vím, že jsme měli náskok velký, je to omílané téma i mezi moderátory Dakaru, ale ono se tu může stát cokoliv. Něco utrhnete na nápravě a může vás to stát dvě hodiny bez problémů. Dvou a půl hodinový náskok je výborný, vypadá to jako velká dominance, ale fakt nevíte, co se do poslední chvíle stane.

Věřil jsem tomu, věřil jsem autu, věřil jsem týmu, vše fungovalo, ale když jsme dojeli do cíle a urvali tu etapu, která byla fakt náročná, tak jsem věděl, že to je naše a byl jsem nejšťastnější a i celá posádka. Tam ty emoce byly vidět.

V letošním ročníku jste měli i dostatečnou dávku štěstí, souhlasíte?

Štěstí stoprocentně patří k tomu, co potřebujete. Je potřeba ale jít tomu naproti, protože když se podíváte na ty velké rozdíly, tak to bylo kvůli dvěma věcem. Jedna byla technika a druhá navigace, v tom jsme byli lepší než ostatní. Měli jsme jen malé technické problémy, výměnu pneumatiky a navigátor téměř neudělal žádnou chybu a neztratili jsme cenné minuty.

Ostatní ztráceli desítky minut a my jsme ztratili celkem tak do 15 minut. To je v podobě tisíců bodů, které musíte projet, takřka bezchybný výkon. Za tohle paří velký dík Frantovi, který to zvládl výborně a byl si jistý. Já mu mohl věřit a to je taky strašně důležité.

Třetí ve vaší kategorii byl Aleš Loprais. Jak si výsledky českých závodníků v kategorii kamionů vysvětlujete?

Historie praví jasně, že kamionová kategorie byla vždy nejúspěšnější a my neseme tu pochodeň pokračování nové generace. Někdy už hřebíček postavíme, tak snad bude další generace za námi, ale je to opravdu historie. I díky tomu, že můj táta závodil 10 let, já už dnes 13 let, stavíme kamiony do celého světa a na Dakaru jsme jich měli devět, tak to je samo o sobě vytváření historie.

Ale ta bude až později, teď je to aktualita a k tomu dokonce dvě vítězství. Patří to k tomu, co už začal psát Karel tehdy a my v tom pokračujeme. Je to sice jiný Dakar, ale pořád je to Dakar.

Vy s otcem stavíte kamiony i pro soupeře a hned několik strojů se umístilo dokonce v nejlepší pětce. Co vám dělá větší radost, ten řidičský úspěch a nebo ten byznysový?

Nenazýval bych to byznysovým, protože my stoprocentně dělá větší radost, jak se nám to povedlo jako týmu. Mít tři kamiony v top čtyřce a mít jich pět v top sedmičce, to je něco neuvěřitelného, co jsme nečekali ani před Dakarem a to jsme si věřili.

Věděli jsme, že máme dobrou techniku, a EVO 4, to jsou všechna tři nová auta, která jsme postavili a jedno dokonce nejelo ani jiný závod, to jelo až tady na Dakaru, to byl ten Mitchele van den Brink, ten dojel druhý. To je něco, na co jsem fakt hrdý.

Vítězství je nesmírně cenné, to si ale neuvědomuji, to teprve přijde. Když vidíte, když jsme najížděli na rampu, naši kluci, 30 až 40 kluků jde na pódium a každá z těch posádek nás tam chce a chce, abychom byli s nimi, tak jsou hrdí na to, že jsou součástí MM Technology, tak to je něco, co vám dodá neuvěřitelné množství energie.

Martine, kdo vám první pogratuloval?

Mitchele van den Brink. Dělal jsem si z něj legraci, protože když jsme přijeli do cíle, tak mi šel podat ruku, pořadatel mě vyhodil, tak jsem vycouval a on šel zase za mnou. Chudák za mnou běhal, ale byl u mě první. Pak samozřejmě posádka, tam je to jasné. Byli jsme ale za plotem, takže za námi nikdo nemohl, jen závodníci.

Pak dojížděli další kamiony a se všemi jsme se viděli. Jsme tam velká rodina, všichni se známe, všichni jsme kámoši a fandíme si. Jasně, na trati si to rozdáme, ale jinak jsme kámoši, takže to bylo v rodině. Pak jsme museli do bivaku za týmem, tady není signál, takže ani nevěděli, jestli přijedeme a kdy. Sledovali to ze střechy, jestli už jedeme.

Byl jste už ve spojení s vaším otcem?

Jasně, jasně. Byli jsme ve spojení hned, jak jsme přijeli do bivaku, vlezli jsme si na střechu. Byla i muzika, bylo velké oslavování. Když mi táta řekl, ještě dát hattrick a pak to můžeš pověsit na hřebíček, tak jsem mu říkal, že tohle rozhodování si necháme na později a pojďme si to teď všichni užít.

Ale budete příští rok závodit, ne?

Nechme to na později, nebudu předbíhat. Chci se soustředit na to, co bylo, a chci si to užít. Tohle se v životě jen tak nestane a zapsali jsme se do historie nejen tím, že máme dvojí vítězství za sebou, ale zároveň i s MM Technology a kamiony. Nehodláme přestat, vůbec nevím, kam to může jít. Musíme a chceme budovat a chceme dělat to, co nás baví.

Y'all ready for this?! 🤘



TOP MOMENTS from our talented Truck drivers on Stage 12 presented by @catrionglobal 🚚#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/qXFUIdhX1s — DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025