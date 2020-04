Úspěšná debutová sezona v NHL. Nečas si zvykl na zámořský hokej a usadil se v prvním týmu Caroliny

Přelomovou sezonu zažíval hokejový útočník Martin Nečas předtím, než zámořskou NHL přerušila pandemie koronaviru. Napevno se dostal do sestavy Caroliny Hurricanes a s šestatřiceti body byl pátým mužem týmové produktivity. Hráč, který už v sedmnácti letech pravidelně hrál extraligu za Kometu Brno, tak nadále naplňuje pověst jednoho z největších českých talentů. Brno 7:56 25. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Martin Nečas se raduje po vstřelení gólu | Zdroj: Reuters

Hned šestnáctkrát zámořští komentátoři oslavili v aktuální sezoně NHL gól vstřelený Martinem Nečasem. Jednadvacetiletý útočník cítí, že už se v nejlepší lize světa natrvalo usadil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Nečas má za sebou úspěšnou první sezonu v NHL. Více v příspěvku Davida Nekvindy

„Člověk ale musí pořád makat, pořád se zlepšovat, aby neustále ukazoval, že do týmu patří. Tenhle rok jsem se už cítil víc sebevědomý, a čím bylo víc zápasů, tím jsem dostával i větší prostor na ledě,“ řekl Nečas Radiožurnálu.

V zámoří nastupoval mladý forvard už minulý ročník, jeho většinu ale strávil ve farmářském týmu Caroliny. „To jsem se adaptoval na hokej v Americe a tuhle sezonu už to pro mě bylo mnohem lehčí. Přes léto jsem zesílil, takže s fyzičkou problém nebyl, i když pořád se dá všechno zlepšovat,“ uvědomuje si.

Dohrání základní části NHL dostává reálné obrysy. Vedení soutěže se nápad s třemi zápasy denně líbí Číst článek

Být nováčkem v týmu NHL a extralize je podle Nečase jiné. V Kometě Brno začal hrát za seniorský tým ještě jako dorostenec a jeho mentorem se tehdy stal zkušený Martin Erat.

„Ale nejen on, místo spoluhráčů jsem měl spíš takové taťky. Každý trénink a zápas jsem si užíval, dalo mi to hrozně moc. V Carolině už se cítím jako úplný člen týmu, už to není, jako když jsem přišel v mladém věku do Komety. Navíc tam úplně není žádný takový mentor,“ neplní podle Nečase tuto roli tak jak je zvykem v českých týmech ani třeba trojnásobný vítěz Stanley Cupu Justin Williams.

Teď je český útočník zpátky v rodném Žďáru nad Sázavou a na restart NHL se chystá nejen v domácí posilovně. „Od té doby, co mi skončila karanténa, chodím hodně hrát i tenis. To mi vždycky provzdušní den, není to taková nuda,“ dodal.

Informace o zbytku sezony aktuálně přerušené NHL má Martin Nečas vlastně stejné jako kterýkoli fanoušek. Na internetu čte zprávy a čeká, kdy ho Carolina povolá zpět do Ameriky.