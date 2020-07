Peterka o konci v Nymburku: Před každou sezónou mi slibovali větší roli, ale pak přivedli cizince

Největší český basketbalový klub Nymburk v úterý oznámil, že v jeho kádru už dál nebude pokračovat reprezentant Martin Peterka. Důvodem podle vyjádření klubu byly finanční nároky pětadvacetiletého pivota. Ten to ale odmítá. V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz řekl, že chce víc hrát, což mu na východě Čech opakovaně slibovali, ale nikdy se tak nestalo. Proto neprodloužil smlouvu a nyní by chtěl odejít do zahraničí. Nymburk 15:42 2. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Peterka | Foto: Václav Mudra | Zdroj: Česká basketbalová federace

V minulých dnech jste skončil v Nymburce. Proč jste se tak rozhodl?

Rozhodl jsem se tak hlavně proto, že mi končila smlouva a měl jsem tu možnost. Přeci jen jsem byl v Nymburku už pět let a upřímně minulou sezonu jsem už trochu doufal, že bych mohl hrát trochu víc. To se nestalo z asi víc důvodů. Tak jsem se rozhodl, že když mi končí smlouva, tak zkusím nějaký nový tým.

Takže důvodem nejsou finanční podmínky? Nymburk měl podle oficiálního vyjádření zájem, abyste v klubu pokračoval, ale vy jste odmítl. Podle výkonného ředitele Ondřeje Šimečka klub „nemohl vyhovět požadavku smlouvu vylepšit, jelikož jsme vzhledem k celosvětové ekonomické situaci nuceni snížit rozpočet, abychom zajistili hladký průběh sezony“.

Četl jsem to. Trochu mě mrzí, že to vypadá, že důvodem jsou finance, ale není to tak. Hlavním důvodem je, že za pět let se víceméně moje role v týmu neměnila. A já bych chtěl trochu větší roli. Takže hlavním důvodem je, že chci zkusit nový tým a hrát víc.

Proč myslíte, že jste v Nymburku nedostával tolik šanci? Klub přitom na váš post pravidelně přiváděl zahraniční hráče a vy jste prostor nedostával.

To je dobrá otázka, možná ne na mě. Ale bylo to tak, je to pravda. Klub mi před každou sezonou říkal, že moje role bude větší a větší, ale vždycky přivedli dva cizince – tenhle rok musím říct, že Zach (Hankins) byl samozřejmě výborný hráč - a byli jsme tam další tři Češi. Takže pivotů tam bylo hodně a já jsem vždycky dostával šanci nejmíň. Takže to tak bylo, trenér to asi tak měl nastavené, asi mu na mně vadily nějaké věci, ale to se stává. Ale i to je důvod, proč chci zkusit něco jiného a hrát víc.

Myslíte si, že se ještě někdy do Nymburka vrátíte, nebo jste se rozešli ve zlém?

Z mé strany to vůbec ve zlém nebylo. Na druhou stranu jsem tam zažil pět skvělých let a zázemí je tam na maximální úrovni… Takže kdybych se tam za nějakou dobu vrátil, tak budu jedině rád.

Výběr podle koronaviru

Kam povedou vaše kroky, máte už nějaké nabídky? A chtěl byste pokračovat doma, nebo spíše v zahraničí?

Teď se to řeší. Mám hodně nabídek z Čech, ale chtěl bych asi zkusit něco v zahraničí. To právě řeším, nějaké nabídky už přicházejí, tak si to chci pořádně promyslet.

V které zemi byste nejraději hrál?

Nemám to teď nějaké vysněné. Ale spíš teď taky budu řešit, aby to bylo všechno zabezpečené, co se týče zdraví a bezpečí, protože teď hlavně v Evropě je situace nečitelná. Koronavirus docela odezněl, ale teď se v nějakých zemích vrací, takže hodně bude záviset i na téhle stránce.

Takže do Izraele se vám spíš nechce.

Musím říct, že Izrael jsem nezjišťoval, ani nevím, jak to tam teď vypadá. Ale kdyby tam byla nějaká dobrá nabídka a situace se zlepšila, tak proč ne? Ale bude to určitě jeden z faktorů, na který budu hodně brát ohled.

Nebojíte se, že změna klubu, možná i soutěže ohrozí vaši pozici v reprezentaci?

Trochu jsem o tom přemýšlel, ale doufám, že ne. Asi týden nebo deset dní zpátky jsem mluvil s trenérem (Ronenem) Ginzburgem, všechno jsem mu vysvětlil, jak bych to chtěl mít, a byl s tím úplně v pohodě. Myslím si, že je férový, že tím, že bych jenom změnil klub, že by mě vyřadil z repre… Takový není.

Přestavba kádru

Ve stejný den, kdy jste skončil vy, se objevila zpráva, že Nymburk rozvázal smlouvu také s kapitánem Pavlem Pumprlou. Dokonce se objevily informace, že se o svém konci dozvěděl z médií a ne přímo od klubu. Víte o tom něco? Nestalo se to i vám?

Ne, u mě to tak nebylo, u mě jsme se tak dohodli. Nymburk mi nabízel smlouvu, ale to bylo spíš z mé strany, že jsem na to nepřistoupil. Nymburku jsem to normálně sdělil v naší soukromé konverzaci. Ale o Pumpym (Pumprlovi – pozn. red.) nevím, jak se to dozvěděl. Ale telefonoval jsem s ním v den, kdy to bylo zveřejněné. Byl překvapený, já byl překvapený taky. Tohle mě vůbec nenapadlo. Nevím, jak to úplně přesně je, protože do médií je to prezentované tak, že Pumpy odchází. A myslel jsem si, že budou jednat o nové smlouvě, ale takhle je to prezentované, že odchází. S touhle variantou jsem vůbec nepočítal, takže jsem byl sám překvapený a hned jsem s Pumpym mluvil.

Máte informaci o tom, že by podobný osud čekal ještě někoho dalšího z týmu?

Myslím si, že ne vzhledem k tomu, že jsem ani netušil, že by taková situace mohla nastat s Pumpym. Ale myslím si, že už s nikým takovým tahle situace nenastane. Upřímně jsem zvědavý, jak se to s Pumpym vyřeší, jestli se nakonec znovu s Nymburkem domluví, nebo jestli půjde jinam. Jsem zvědavý.

Jak vidíte budoucnost Nymburka, protože podle těch vyjádření u Pavla Pumprly a u trenéra Orena Amiela to vypadá, že klub je na tom finančně špatně a že se ho koronavirová krize poměrně dost dotkla?

Taky jsem slyšel z hodně zdrojů, že finance půjdou hodně dolů. Zase na druhou stranu i z pár zdrojů jsem slyšel, že to nebude tak hrozné. Ale myslím, že se to trochu dotkne určitě. České jádro hráčů tam určitě zůstane. Jde asi o to, jací a jak moc přijdou cizinci. Minulý rok se povedl, dařilo se nám. Přijeli jsme z mistrovství světa ve výborné formě a cizinci byli kvalitní. Bude strašně těžké navázat na tu sezonu a myslím si, že trochu to asi půjde dolů, ale nemyslím, že zase nějak markantně.

Nemyslíte, že změn v kádru je teď najednou nějak moc?

Jo, to možná máte pravdu. Je toho nějak moc, ale myslím si, že Nymburk se s tím popasuje a zvládne to. Že by úplně šel dolů, to si nemyslím.