Martin Prokop dostal na Rallye Dakar penalizaci za dvojnásobné projetí cílem. Průběžně je čtrnáctý

Martin Prokop vyměnil mistrovství světa v rallye nejvyšší kategorie WRC za prašnou a extrémně náročnou Rallye Dakar. V jejím pořadí je v kategorii aut po druhé etapě čtrnáctý, protože dostal penalizaci za dvojnásobné projetí cílem. Vracel se totiž na trať kvůli povinnému průjezdnímu bodu, který těsně před koncem minul. V tu chvíli přitom bojoval o čtvrtý nejrychlejší etapový čas, o který ale přišel. Pisco 17:17 8. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Prokop se pere s dakarskými dunami | Foto: Martin Prokop Official

„Bohužel nám tam naskočila penalizace za projetí cíle dvakrát. Funguje to tak, že projetí jakéhokoliv kontrolního bodu dvakrát je penalizováno. Mrzí mě to, protože jsme jeli fantasticky, ty duny jsme skvěle přeskákali,“ popisoval druhou etapu Prokop.

Dakarský deník: Pabiškovi na Dakar pomohli fanoušci, v závěru etapy mu došel benzin Číst článek

„Čtvrté páté místo by bylo podle mě super. Je navíc vidět, že je auto v super formě, ale nevěším hlavu a těch deset minut zase není nic hrozného,“ nezoufá jezdec.

Účastník letošního Dakaru kvůli tomuto závodu obětoval své působení ve WRC. Technickou stránku svého vozu Prokop vůbec nepodceňuje. Mechanici na jeho Fordu doslova viseli, vyndali například celou převodovku.

„Asi bych jim mohl jen říci, ať to jen umyjí a nehrabou se v tom, ale já je radši honím, ať je to rozebrané a zkontrolované všechno, aby nás to náhodou v půlce etapy někde nepřekvapilo. Ty auta tady dostávají strašně zabrat, furt to nabírá hromadu písku a podobně,“ říkal v cíli druhé etapy Rallye Dakar Martin Prokop.