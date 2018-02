Martin Šonka byl diskvalifikován z finále Red Bull AirRace v Abu Zabí, klesl na čtvrtou příčku

„Bohužel, byli jsme dodatečně potrestáni za špatně načasovaný předstih a místo třetího místa jsme nakonec čtvrtí,“ uvedl k celé situaci na svém facebookovém profilu Šonka.

Šonkova diskvalifikace znamená, že se český pilot posune na čtvrté místo a ztratí dva body v celkovém pořadí celkového hodnocení seriálu. Diskvalifikace se týká pouze jednoho letu, tím je právě ten Šonkův ve Final Four.

„Nikdy jsme to nekontrolovali před závodem, protože se nám předstih nikdy neposunul a předpokládali jsme, že to bude v pořádku i tentokrát. Měli jsme to zkontrolovat, ale v záplavě jiných technických problémů jsme očekávali, že to bude v pořádku jako vždy,“ vysvětloval český pilot.

„Z toho, co my víme, tak to nebylo úmyslné porušení pravidel od Šonkova týmu,“ řekl pro oficiální stránky seriálu jeho technický ředitel Jim Reed.

Není to poprvé, co byl Martin Šonka diskvalifikován. Za podobný přečin byl vyloučen v roce 2016 při závodu v Las Vagas a přišel o body z těch předchozích.