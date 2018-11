Závodním letadlem napříč Amerikou. Šonka i Kopfstein přelétávají sami, cestu zkomplikovala zima

Jejich letadla cestují po světě většinou v kontejnerech, protože je to daleko. Ale když mají čeští piloti série Red Bull Air Race Šonka a Kopfstein mezi závody ve Spojených státech, sednou do letadla a přeletí klidně i stovky mil sami.

Indianapolis a Fort Worth dělí přibližně 1400 kilometrů, Martin Šonka to ale vzal oklikou k mechanikovi do Arizony a mohl se během letu věnovat i sociálním sítím. „Natáčím všude možně a je to sranda. Lidi psali, že chtějí víc vidět z kabiny. Ale že bych si dělal selfíčka z trati, to určitě ne,“ říká pro Radiožurnál.

Závody v Indianě a Texasu dělí více než měsíc. Zatímco někteří piloti letí domů, Češi mohli pracovat na letadle.

„Jsou tu kluci, kteří mají svého pilota, který to přeletí a oni můžou linkou normálně domů. Já si to užívám. Jednak nemusím platit žádného pilota, což mi vyhovuje, protože jsem spořínek a držgrešle. A hlavně si rád zalétám, jsou to zase jiné zážitky,“ vysvětluje jeden z favoritů na vítězství v celé sezoně.

‚Topení si nemůžeme dovolit‘

Zážitky s přeletem ale tentokrát zkomplikovalo počasí. Když Šonka odlétal z Arizony, bylo 25 stupňů, jenže pak přišla studená fronta. „Dala mi pořádně zabrat. V Dallasu bylo dokonce lehce pod nulou a i když jsem byl nabalený, mrznul jsem pořádně,“ přiznává.

Podobné zkušenosti má i druhý český pilot v seriálu Petr Kopfstein. „Startoval jsem ve sněžné vánici a tohle nemá topení,“ vysvětluje. „Je to váha a nemůžeme si topení dovolit. Mrznul jsem z Oklahomy do Dallasu, měl jsem zmrzlé a odkrvené prsty,“ líčí Kopfstein.

Aktuálně třináctého pilota celkového pořadí trápí i motor, se kterým létá po celou dobu svého působení mezi leteckou elitou.

„U leteckého motoru dochází k opotřebení exponenciálně. Dlouho je v dobrém stavu, ale jakmile se jeho kvalita začne zhoršovat, jeho výkon klesá dramaticky rychle. A právě do tohoto zlomového momentu jsme se letos dostali. Jsme posledním týmem, který v nedávné době nevyměnil aspoň válce, nebo rovnou celý motor,“ vysvětluje Kopfstein.

Nový motor už je ve výrobě. Nedaleko Dallasu ho ještě mít k dispozici nebude, ale určitě se nebude třást zimou. V pátek čekají piloty volné tréninky v trati, v sobotu kvalifikace a v neděli samotný závod. O titul si to v posledním závodě rozdají tři piloti. Čech Šonka, Američan Goulian, Australan Matt Hall.