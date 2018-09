Radostí bych proskočil plexisklem, říká po triumfu Martin Šonka. Prohrál až souboj na pódiu

Vyhrál potřetí za sebou a dostal se do celkového vedení leteckého seriálu dvě závody před koncem. Martin Šonka vede Red Bull Air Race, naposledy dostal červenobílou trofej v Rakousku - ve Vídeňském Novém městě. Wiener Neustadt 8:22 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Šonka s nezvyklou trofejí za vítězství v Rakousku | Foto: Andreas Langreiter / Red Bull Content Pool

„Pálí mě oči. Matt (Hall) říkal, že vyhrál bitvu na pódiu, protože jsem dostal šampusem přímý zásah do obličeje. Měl jsem co dělat, abych nezavrávoral a nespadl ze stupínku. Chtěl jsem udělat ten krok dolů, ale radši jsem počkal, než něco uvidím,“ usmíval se pro Radiožurnál Martin Šonka po vítězství v Rakousku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Martin Šonka chtěl dřív být sportovním reportérem, své letadlo popsal následovně:

Kdy jste se dozvěděl, že jste vyhrál? Byl jste ještě v letadle?

Vyšlo to tak, že jsem pojížděl a počkal jsem si na čas, který řeknou Mattovi. Když jsem vypínal motor, dozvěděl jsem se to a v tom jsem viděl přibíhat kluky z týmu, to bylo nádherné. Moment, který jsem si opravdu užil.

V tu chvíli mlátíte hlavou do plexiskla nad vámi? Nebo jak oslavy vypadají?

Člověk by radostí proskočil plexi třeba do třetího patra, ale nemůže, protože je přivázaný. Kdybych se odvázal a vyskočil radostí, bylo by to tak vysoko, že by se mi stihnul otevřít padák.

V Red Bull Air Race vedete průběžné pořadí. Trošku to připadá minulou sezonu, ale teď jste zkušenější.

Na tohle vůbec nechci myslet. Nechci pomyslet na to, že by se to zkazilo stejným způsobem. (V posledním závodě v Indianapolis Martin Šonka přišel o 4bodový náskok a vítězem série se stal Japonec Muroja, pozn. red).

Vyhrál ve Wiener Neustadt a vede průběžně @Redbullairrace - @MartinSonka



Do konce dva závody, oba v USA.



1. Šonka 64b

2. Hall 58b

3. Goulian 55b



Za výhru je 15b, pak 12, 9, 7,...



Jdu se zeptat na oči, protože dostal šampusem do ksichtu od Halla šíleně! @Radiozurnal1 pic.twitter.com/19tr2ETVAs — Frantisek Kuna (@Fery19) 16 September 2018

Trofejí z rakouského závodu je zvláštní pružina.

Ještě musím zjistit, jestli to má nějaký význam, nebo to návrháře jen napadlo. Jsem duší plachtař, takže mi to připomíná spirálu, kterou opisuje větroň při plachtění v termickém proudu. Beru to jako čistě letecký námět, ale nevím, jestli to tak designér myslel.

Na tiskové konferenci jste říkal, že obvykle se na závody nedíváte zpětně, ale tenhle si pustíte. Jak to bude vypadat?

Tohle si opravdu užiju. Dám nohy na stůl a užiju si sledování toho závodu.

Příští závod Red Bull Air Race bude 7. října v Indianapolis a seriál vyvrcholí 18. listopadu v Texasu.