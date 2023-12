Šerm je pro mě dlouhodobá limitace, přiznává moderní pětibojař roku Vlach. Hlavní cíl je Paříž

Martine, jak vám zní, že jste nejlepší moderní pětibojař za rok 2023?

Asi bych použil spíš označení pětibojař roku, protože porovnávat výkonnosti různých věkových kategoriích, žen, mužů, to je vždy složité. Já nejsem moc velký fanda vyhlašování toho nejlepšího pětibojaře, spíš bych vzal toho nejvýše postaveného ve světovém žebříčku. Cením si toho moc, je to fajn zakončení sezony a zároveň start sezony nové. Je fajn potkat lidi z našeho prostředí, které třeba přes rok nevidím. Je to takové naše každoroční setkání.

Jaká byla uplynulá sezona z tvého pohledu?

Začala moc hezky, odzávodil jsem tři Světové poháry a na nich byl nejhůře na páté pozici. To se myslím nikomu dlouho v řadě nepodařilo. Bohužel se mi pak trochu rozpojila šermířská část a nešermoval jsem tak jako na jaře a z toho pak vyplynula horší umístění, takže jsem byl pak rád za příležitost startovat v mixové štafetě s Kájou Křenkovou. Moc často štafety nechodím, takže to bylo fajn zpestření, ze kterého bylo krásné zlato z mistrovství Evropy.

Co je víc, dobrá umístění na Světových pohárech, nebo zlato z Evropských her?

Kdybych to bral z hlediska zážitku, tak s někým závodit je krásné, ale dělám individuální sport, takže budu vždy spíš cenit ty individuální výsledky.

Mluvil jsi o tom, že se v závěru sezony rozpadla šermířská část. Chceš na tom zapracovat i v olympijské sezoně?

Nepochybně. Šerm je pro mě dlouhodobá limitace a disciplína, kde ztrácím nejvíc bodů. Je to těžké, protože ostatní závodníci ví, že jakmile našermuji, tak je pak těžké mě dohnat. Když se naučím něco nového, tak na to rychle reagují a to se stalo letos v sezoně. Musíme zase přijít s něčím novým.

Jak se dá posouvat šerm?

Vždycky můžete zlepšit technickou stránku a být rychlejší ve vazbách. Mám asi docela špatnou dynamiku, tak pracujeme na tom a to se do šermu taky přenáší. Je to hodně věcí, které když se spojí dohromady, tak dávají celek.

Hlavní cíl nadcházející sezony?

Jednoznačně to jsou olympijské hry, kam ale ještě nejsem kvalifikovaný. Doufal jsem, že se mi to povede na Evropských hrách jako minule, ale dopadlo to jinak. Musím už z kraje sezony dobře závodit, abych byl vysoko v olympijském žebříčku a kvalifikoval se nepřímo. Pokud se to povede, hlavním cílem je Paříž.