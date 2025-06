Vždy si dávám velké cíle, nerada prohrávám, usmívá se mezinárodní šachová mistryně Kořenová

Po dlouhých 32 letech se vrátila do rychnovského Pelclova divadla na vyhlašování nejlepších sportovců mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová, maminka čtyř dětí, také manželka moderátora České televize Vladimíra Kořena. Se šachy procestovala celý svět, účastnila se dvou olympiád šachových a mistrovství světa v Argentině, v Brazílii, Indonésii, v kategorii do 18 let byla třetí nejlepší juniorkou světa. Hradec Králové 16:45 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní šachová mistryně Martina Kořenová | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Česká šachová reprezentantka Martina Kořenová je naším dnešním hostem. Blahopřejeme k druhému místu v anketě o nejlepšího sportovce Rychnovska za rok 2024. Jak jste si užila návrat do Pelclova divadla po 32 letech, kdy jste tam také přebírala podobnou cenu?

Spíše jsem vzpomínala na své taneční, které jsem tam zažila. Útržky z předávání cen si pamatuju jen takové, že jsem skončila lépe než Roman Šebrle, který byl pátý a já druhá. V tom roce 1993 byl Roman Šebrle ještě neznámý, byl to můj spolužák z gymnázia. A potom si pamatuji, kolik tanců jsem se nenaučila a nikdy se už nenaučím.

„U nás doma se šachy hrály normálně, strejdové mezi sebou, jsme velká rodina, není snad člověka, který by šachy neuměl.“ Martina Kořenová, mezinárodní šachová mistryně

Vy jste rodačka z Rychnova nad Kněžnou, kdo vás přivedl k této krásné, královské hře?

Jirka Daniel, protože udělal nábor do svého šachového kroužku a rodiče byli docela nadšeni, že mohou jedno ze svých dvou dětí přihlásit na šachy. Protože u nás doma se šachy hrály normálně, strejdové mezi sebou, jsme velká rodina, není snad člověka, který by šachy neuměl.

Jiří Daniel, musíme připomenout, má světoznámou špičkovou šachovou školu Panda v Rychnově nad Kněžnou.

Která letos slaví 30 let od svého vzniku. Zrovna tolik, kolik mám já mezi svými olympiádami.

On vás vedl jako trenér? Naučil vás hrát šachy?

On mě naučil dokonce i táhnout koněm, já si to pamatuji dodnes. Že mě neučil do písmene L ale dvě pole rovně a jedno do strany. To bylo hezké. A pak si pamatuji jeho soutěž Po stopách Garriho Kasparova. A já jsem na škole, protože jsem učitelka, udělala obdobu Po stopách Magnuse Karlsena.

Šachový Rychnov byl velmi slavný. Vy jste vyhrála třeba Velkou cenu Československa, byli jste opravdu nejlepší v zemi s Pandou, ne?

Soutěžili jsme s družstvy, jako je Prešov, Slovan Bratislava a Bohemians Praha, bylo to na československé úrovni. A třikrát za sebou jsem vyhrála na přeboru dorostenek na československé úrovni.

Česká miss turnaje v kroji

Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste vyrůstala v Rychnově?

Vyrůstala jsem 25 let v paneláku v šestém patře a viděla jsem Rychnov celou dobu z výšky. Zámek, gymnázium, vše z výšky, to bylo hezké. Takže mám zažitý dojem, že jsem nad Rychnovem a pořád tam někde lítám. Mám tam stále celé příbuzenstvo.

A co se týče vašich největších šachových úspěchů, na které nejraději vzpomínáte?

Byla jsem dvakrát federativní vicemistryní republiky Česka a Slovenska. Teď po 32 letech jsem byla znovu druhá, pak ve finále mně to vrtalo hlavou, tak snad do třetice to vyjde. Budu hrát na konci srpna znovu přebor republiky, a chybí mi to první místo.

Procestovala jste s šachy celý svět. Účastnila se dvou olympiád, mistrovství světa v Argentině, v Brazílii a Indonésii, také v kategorii do 18 let byla třetí nejlepší juniorkou světa. Říkám to správně?

V té Indonésii to byl mezipásmový turnaj, zhruba tři týdny, takže třeba Jirka Daniel z Pandy říká, že to byl takový můj vrchol. Víc už se nedalo, možná turnaj kandidátek a pak usilovat o mistryni světa. A měla jsem tam takový neskromný úspěch, že jsem byla na pódiu v indonéském kroji a možná, dost dobře jsem jim nerozuměla, jsem byla vyhlášena za Miss turnaje. Takže já sbírám takové zvláštní ceny.

„S Garri Kasparovem jsem se potkala, když s ním manžel dělal rozhovor. To byl pro mě tak silný zážitek, že jsem se k šachu vrátila.“ Martina Kořenová, mezinárodní šachová mistryně

A co považujete za svůj největší dosavadní úspěch?

Ve dvaceti jsem si myslela, že už končím na vrcholu kariéry a že všechny úspěchy mám za sebou. I ty Miss. Teď, když jsem hrála olympiádu po 30 letech a získali jsme evropskou cenu fair play za jeden čin na této olympiádě v Budapešti, tak se to možná teprve až uzavřelo. Kdo to má?

Kdy jste se potkala s vaším manželem?

Na Vysoké škole pedagogické v Praze, já jsem tam přestoupila z Hradce Králové, kde jsem pobývala rok a studovala jsem učitelství pro první stupeň. A tam jsem na koleji zařídila tzv. šachové večery, vůbec ne za účelem seznámit se s budoucím manželem. Jenže jakmile jsem se s ním seznámila, tak přestalo těch 22 hráčů chodit a já jsem nechápala, proč na jeden večer nepřišel vůbec nikdo kromě něho. On mě potkal na schodech a věděl. On měl šachy rád a tvrdí, já ne, že si mě vyhlédl už na turnaji v Zaječicích, tam jsem hrála za Pandu a měli jsme tam ohromné úspěchy.

S Kasparovem ve výtahu

Zahrajete si spolu také šachy někdy doma?

Zahrajeme. A on přiváží ze světa šachy různého typu. A já mám ráda, když si třeba na šachách z Kyrgyzstánu zahrajeme partii. Protože je úplně jedno, jak to dopadne, je to pro mě zajímavé výtvarně. Šachy jsou z koženého materiálu a figurky vypadají jako pastevci na pláních. To mám ráda.

Vy jste se během své kariéry potkala i s velkými šachovými hvězdami, jako je třeba Garri Kasparov.

V Moskvě jsem s ním jela ve výtahu. Byla jsem docela překvapená, protože měl šátek na hlavě, tak jsem na něj koukala, jestli to myslí vážně, proč má ten šátek. Myslím, že se prostě maskoval, aby ho lidé nepoznali.

Vy jste ho neoslovila v tom výtahu?

Byla jsem úplně očarovaná, že ho vidím. Ale potom jsem se s ním potkala ještě jednou, manžel s ním dělal jako reportér České televize rozhovor. To byl pro mě tak silný zážitek, že jsem se k šachu vrátila.

Protože vy jste si dala pauzu. Kolik let?

Od těch mých 20 let jsme měla 6 let pauzu. Ale hrála jsem občas v Bundeslize šachy. Jeli jsme třeba na vodu s manželem a já jsem si s sebou vezla šachy a knížku. A už jsem si tam přehrávala střední hru.

Co vás čeká letos, co se týče šachů?

Čeká mě ještě přebor republiky, na který jsem si vydobyla postup z minulého roku, když jsem byla druhá. To bude těžký turnaj na konci srpna, ale těším se na něj. A pak už vstup do školního roku, protože začnu zase učit. Ale já si dávám vždy velké cíle. Tohle máme společné se zmíněným Romanem Šebrlem, že neradi prohráváme. My můžeme jen vítězit.