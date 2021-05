Nebyl to nástup, jen jsem jela svoje tempo, usmívala se vítězka Sáblíková v cíli cyklistického závodu

Martina Sáblíková se velmi brzy rozhodla, že si pojede svůj vlastní závod a na náročném okruhu si vybrala místo a pak šlápla do pedálů tak intenzivně, že jí žádná ze soupeřek nestačila.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak Martina Sáblíková zhodnotila svoji výhru na cyklistickém závodě

„Já jsem chtěla, aby se před tím prvním kopcem ten balík trochu ztenčil a to se povedlo a tak jsem byla ráda. Pak jsem šla znova dopředu,“ usmívala se rychlobruslařská hvězda.

On totiž ten první kopec čekal na závodnice prakticky hned za startem v centru Mladé Vožice. A stoupání to nebylo ledajaké. Ale táhlé, šest kilometrů dlouhé.

„Pak jsem šla znova dopředu a najednou jsem koukala, že mám mezeru, tak jsem to zkusila, nebyl to úplně nástup, jen jsem si jela svoje tempo,“ popsala klíč k úspěchu všestranná sportovkyně.

A tomu nestačil vůbec nikdo. Martina Sáblíkové vlastně při svém odskočení z balíku ani nepotřebovala konkrétní informace o tom, jak daleko jsou soupeřky.

„Čekala jsem až za mnou pojede doprovodný vůz, protože jsem věděla, že bych mohla mít náskok kolem minuty, jinak by ho za mnou nepustili. Tak jsme se hodně často otáčela, kdy ho za mnou pustí. Dávala jsem si pozor ve sjezdech, protože to bylo trochu mokřejší. Byla jsem ráda, že se to zvládlo, protože mám docela naježděno i z kopce, tak mi to není úplně cizí. Když člověk jede sám, tak nemusí tolik riskovat,“ vyprávěla v cíli závodu Sáblíková a dodala, že na trati trochu podcenila doplnění energie.

„Je pravda, že jsem měla při průjezdu posledním kolem trochu krizi, protože jsem se zapomněla najíst, takže jsem jedla až v posledním sjezdu a čekat, až mi ta energie dojede zpátky.“

Start i cíl byl u zámku, v každém kole čekalo na jezdce převýšení 293 metry.

Cyklisty prověřilo náročné stoupání před obcí Rodná z Františkova při sjezdu dvě zmiňované 180 stupňové zatáčky. Technicky i fyzicky náročný okruh, který pořadatelé pro závod Českého poháru zvolili premiérově, se závodníkům i trenérům moc líbil.

„Mě se jelo před tím tak krásně, že jsem prostě zapomněla na to, že se mám občerstvit.“ Zhodnotila se smíchem v očích, protože její tvář zakrývala rouška, vítězka druhého závodu Českého poháru Martina Sáblíková.