Sáblíková se opět představí na kole. Čeká ji dlouhých 117 kilometrů s převýšením téměř čtyř tisíc metrů

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se po několika letech představí v cyklistickém závodě. Trojnásobná olympijská vítězka a hvězda dlouhých tratí nastoupí v sobotu do druhého dílu Kola pro život, kterým bude Bikemaraton Drásal. Sáblíková se přihlásila na trasu A a čeká ji tak 117 kilometrů.

„Cyklistický závod jsem jela naposledy někdy před olympiádou v Riu, takže už je to pár let,“ uvedla Sáblíková v tiskové zprávě.

Akci s centrem v Holešově na Zlínsku ale nepovažuje za klasický závod. „Chci hlavně dojet. Přeci jen mě čeká 117 kilometrů, převýšení téměř čtyři tisíce metrů. Abych pravdu řekla, tak takovou vzdálenost jsem na biku nikdy nejela. Z Livigna mám nastoupáno 3 700 metrů asi pět let zpátky, takže Drásal bude asi docela drsný,“ řekla třiatřicetiletá sportovkyně.

Sáblíková je několikanásobnou českou cyklistickou šampionkou, v seriálu Kolo pro život ještě nikdy nestartovala. „Už několikrát jsem se chtěla závodů zúčastnit, ale bohužel se nám to vždycky krylo s nějakým soustředěním. Teď to konečně vyšlo, protože jsem zjistila, že se Drásal jede den před začátkem našeho soustředění na Slovensku, takže to mám po cestě,“ přiznala.

Nepřepálit začátek

S ohledem na náročný profil závodu předpokládá, že na trati stráví šest až sedm hodin. „Nesmím to úplně přepálit, bude to úplně něco jiného než jet etapák na silnici, který máte za tři hodiny za sebou. Tam vám stačí dva bidony, gel a tyčinka. Tohle bude o něčem jiném. I proto už jsem se dívala na profil trati, hned po startu je tam docela velký kopec, takže to od začátku bude těžké. Koukala jsem se i na občerstvovací stanice, kde přesně jsou, abych si rozvrhla, co si kde dám, ať pak neztrácím čas,“ popsala Sáblíková.

V závodě se představí i další rychlobruslaři v čele s Nikolou Zdráhalovou. Zda ale pojedou společně, se ukáže až na trati. „Plán je takový, že bychom chtěli jet minimálně půlku spolu, pak se uvidí, kdo na tom jak bude. Pokud někdo tak dobře, že by ho ostatní brzdili, tak nemá cenu čekat. Kdo bude chtít, může odjet. Základ je ale nepřepísknout začátek,“ uvedla.

Hlavní pro Sáblíkovou bude, aby do cíle dojela s dobrou náladou. „Chci nastavit rozumné tempo, abych věděla, že až přijedu do cíle, tak se budu moct smát. Ne skučet, že mě všechno bolí,“ pousmála se.