Sáblíková dojela na patnáctistovce na mistrovství Evropy pátá, s časem je ale spokojená

Právě s Wüstovou jela Sáblíková v rozjížďce a souboj vícenásobných olympijských vítězek prohrála o 64 setin sekundy. Zařadila se na průběžné třetí místo za Rusku Jevgeniji Lalenkovovou.

Sáblíková v posledním závodě roku skončila druhá v závodě na 3000 metrů, nestačila jen na Blondinovou Číst článek

Navzdory nejrychlejšímu času v sezoně českou specialistku na dlouhé tratě odsunuly pořadím ještě vítězky posledních dvou rozjížděk Nizozemka Melissa Wijfjeová a Ruska Jěkaterina Šichovová, která obhajovala titul. Vítězka premiérového šampionátu v roce 2018 v Kolomně nakonec získala bronz.

Sáblíková měla ze svého vystoupení radost. „Jsem nadmíru spokojená, protože když jsme sem přijeli, bylo to takové rozpačité. Asi hlavně proto, že jsme předtím jezdili v Collalbu, kde je jiný led. Člověk se s tím musí technicky srovnat. Ale dneska už to bylo lepší a bylo to znát i v závodě. Jsem spokojená s pátým místem, ale hlavně s tím časem. Je to můj druhý nejrychlejší čas v Evropě,“ uvedla v nahrávce pro média.

Za stupni vítězů zaostala o 21 setin. „Rozdíly nebyly moc velké, za to jsem ráda. Ireen mě hodně vyburcovala. Vždycky když člověk jede s někým takovým, tak je to čest a euforie. Na patnáctistovce je nejlepší, hodně mi to pomohlo,“ uvedla k duelu se svou velkou soupeřkou, jež má pět zlatých olympijských medailí, včetně dvou ze závodu na 1500 m.

Rozdíl neřeší

Svůj odstup od bronzu Sáblíková příliš neřešila. „Důležitý je teď pro mě projev jízdy, že jsem nevybouchla jako v Minsku, z toho mám od té doby největší strach,“ zmínila nepovedené vystoupení na listopadovém Světovém poháru, kde skončila na své doplňkové trati devatenáctá.

Hlavní disciplína v Heerenveenu ji čeká v sobotu, kdy pojede 3000 metrů. „Zítra startujeme ve dvě nebo ve tři, musím zregenerovat. Spousta holek, co pojedou trojku na titul, patnáctistovku nejela, takže uvidíme,“ prohlásila trojnásobná olympijská šampionka, která vede Světový pohár na dlouhých tratích.

Nejrychleji zajela i Zdráhalová

Také Zdráhalová zajela svou nejrychlejší patnáctistovku v sezoně. V kvalitnější konkurenci však nezopakovala sedmé místo z Kolomny a mírně si pohoršila.

„Jsem hodně spokojená, byl to můj nejrychlejší čas v Evropě vůbec. Před mistrovstvím Evropy jsem se v tréninku necítila úplně ideálně, takže jsem za tenhle výsledek opravdu ráda. Měla jsem za cíl dostat se do nejlepší desítky, brala bych i desáté místo,“ uvedla Zdráhalová. V sobotu pojede 500 i 3000 metrů. „Na pětistovce bude záležet na každém kroku. Na trojce uvidím, kolik mi zbyde sil,“ řekla.